AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik Adana'da

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin,"2002'den 2017'ye, 15 senede elde ettiğimiz bu istikrardan çok daha güçlü bir istikrar elde edeceğiz. Bu şu demektir, Türkiye'nin bu 15 senede imza attığı başarılardan çok daha büyük başarılara imza atması demektir. Bu 15 senede neredeyse 150 yıllık iş yaptık" dedi.



Çelik, İmamoğlu ilçesinde düzenlenen "halkla buluşma" etkinliğinde, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasına çok az bir zaman kaldığını anımsattı.



İmamoğlu'nun önemini anlatan Çelik, ilçe halkının 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde devleti ve milletin geleceğini korumak için kahramanca ayakta durduğunu ifade etti.



Çelik, 16 Nisan'dan sonra, "evet" oylarıyla yeni bir döneme geçileceğini belirterek, sistem değişikliğine gideceklerini dile getirdi.



Rejim değişikliği tartışmalarına değinen Çelik, esas 1960 darbesinin rejim değişikliği olduğunu, CHP'nin de bunu desteklediğini anlattı.



Çelik, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milli iradenin güçleneceğini vurgulayarak şöyle devam etti:



"15 Temmuz'da gecesi de gördük. FETÖ'nün darbe girişimini o gece milletimizin büyük fedakarlığı sayesinde bu darbeyi önledik. Cumhurbaşkanımızın güçlü bir şekilde o gün direnmesi, kahramanca direnmesi, Başbakanımızın aynı şekilde kahramanca direnmesi ve hükümetin tek bir ses olarak o darbe girişimine karşı koyması Türkiye'nin geleceğini kurtarmıştır. Türkiye'nin rejimi ve devletimizi kurtarmıştır. O gece Türkiye'de geçmiş yıllarda olduğu gibi cumhurbaşkanı ile başbakan arasında bir çelişki olsaydı, bir anlaşmazlık olsaydı veya koalisyon olsaydı, Adalet Bakanı başka bir partiden, İçişleri Bakanı başka bir partiden ya da üçlü bir koalisyon olsaydı, Savunma Bakanı başka bir partiden olsaydı, biz emin olun darbe girişimini engellemekte çok güçlü çekerdik. O gün tek başına bir iktidarın olması, bizim bu darbe girişimini engellememizde büyük bir kazanç sağlamıştır."



"Türkiye'de artık koalisyon olmayacak"



Bakan Çelik, Türkiye'nin koalisyon dönemlerinde her zaman geriye gittiğini aktararak, "Ne zaman Türkiye'de istikrar olmuşsa, sizin iradeniz yekpare şekilde iktidara yansımışsa o zaman Türkiye ileriye gitmiştir, önü açık olmuştur, kısa zamanda ekonomik başarılara imza atmıştır." ifadesini kullandı.



Eğitimde yapılan yatırımları ve ekonomik başarıları anlatan Çelik, bunların istikrarlı hükümetler sayesinde gerçekleştiğine işaret etti.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili bilgi veren Çelik, şunları kaydetti:



"Artık bu sistem değişikliğinden sonra Türkiye'de koalisyon olmayacak. Çünkü bundan sonrasında, artık sandığa oyunuzu attığınız gün, o gün akşam oylar sayıldığında tek başına iktidar çıkacak. İktidarın kurulması için, bir hükümetin en az yüzde 50'nin üstünde oy alması lazım. Yüzde 50'nin üstünde oy almak demek şu demektir, Türkiye'de daha çok vatandaşımızın gücünün hissedilmesi, çok sayıda vatandaşımızın, çok sayıda insanımızın bu şekilde sandıkta gücünü daha çok hissettirmesi, milli iradenin sandığa daha çok mühür vurması demektir. Milli irade sandığa güçlü şekilde mühür vurduğu zaman Türkiye'deki istikrar güçlenecek. 2002'den 2017'ye, 15 senede elde ettiğimiz bu istikrardan çok daha güçlü bir istikrar elde edeceğiz. Çok daha güçlü bir istikrarın elde edilmesi şu demektir, Türkiye'nin bu 15 senede imza attığı başarılardan çok daha büyük başarılara imza atması demektir. Bu 15 senede neredeyse 150 yıllık iş yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde istikrarı güçlendirdiğimiz zaman şimdikinden çok daha fazla işi, bu güçlü istikrar sayesinde gerçekleştireceğiz."



"Diktatörler seçim yapmaktan korkarlar"



"Tek adamlıktan" bahsedenlerin üst üste 10 seçim kaybettiğini, halen de partilerinin başında olduklarını dile getiren Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca halkın desteğiyle bir yerlere geldiğini vurguladı.



Çelik, diktatörlük tartışmalarına da değinerek, "Diktatörler seçim yapmaktan korkarlar, seçimleri sevmezler, seçimlerde halkın iradesinin ortaya çıkmasından çok korkarlar. Bizim Cumhurbaşkanımız herhangi bir mesele olduğu zaman, 'gideriz halkımıza sorarız, halkımızla birlikte bakarız meseleye' diyor." şeklinde konuştu.



Konuşmasının ardından halkı selamlayan Çelik, bazı vatandaşlarla da sohbet etti.



Çelik, daha sonra İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Mehmet Atıcı'nın babaevine giderek şehidin babası İsmail Atıcı ve diğer yakınlarıyla bir süre görüştü.