AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, "Bana bunu AB Bakanı söyledi. Bu anayasada asli egemenlik Cumhurbaşkanında olacaktır ancak tali iktidar Meclisin olacaktır." şeklindeki açıklamasına ilişkin, "Ben, asli kurucu iktidarın millet olduğunu, onun dışındaki bütün kurumların, asli kurucu olan millet adına bu yetkiyi kullandığını söylüyorum. Söylediğim şey şudur; Mevcut sistemde asli kurucu iktidar Meclisi seçiyor, tali kurucu iktidarın içerisinden hükümet sistemi çıkıyor. Yeni sistemde ise asli kurucu iktidar olan millet, hem doğrudan hükümeti belirleyecek hem de doğrudan Meclisi seçecek." dedi.



Çelik, Adana'daki çalışma ofisinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Nisan'a yaklaşıldığını ve kentteki çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Bugün İmamoğlu ilçesinde halkla buluşma etkinliği düzenlediklerini anımsatan Çelik, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili vatandaşları bilgilendirmeye devam ettiklerini belirtti.



Bakan Çelik, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın katıldığı bir televizyon programında, "Bana bunu AB Bakanı söyledi. Bu anayasada asli egemenlik Cumhurbaşkanında olacaktır ancak tali iktidar Meclisin olacaktır." şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:



"Aslında Sayın Baykal'ın bunları bilmesi lazım, kendisi siyaset bilimcidir. Kullanılan kavramlar konusunda özenli davranmasını beklerim. Ben çünkü bu kavramları kullanırken çok özenli davranıyorum, kendisi de bunu bilir. Burada benim bahsettiğim şey şudur, cümlelerim de şu şekildedir, kendisini bahsettiği şekilde değildir. Ben, asli kurucu iktidarın millet olduğunu, onun dışındaki bütün kurumların, asli kurucu olan millet adına bu yetkiyi kullandığını söylüyorum. Söylediğim şey şudur; Mevcut sistemde asli kurucu iktidar Meclisi seçiyor, tali kurucu iktidarın içerisinden hükümet sistemi çıkıyor. Yeni sistemde ise asli kurucu iktidar olan millet, hem doğrudan hükümeti belirleyecek hem de doğrudan Meclisi seçecek. Dolayısıyla burada halkın iradesinin, hükümeti belirlemede ve Meclisi kurmada asli kurucu iktidar olarak yetkisi ve gücü artıyor. Söylediğim şey budur."



Ömer Çelik, "Daha önce milletin vekalet verdiği Meclis içinden hükümet çıkarken, halk oylamasına sunduğumuz sistemde asli kurucu iktidar olan millet doğrudan hükümeti seçecek." ifadelerini kullandı.