AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik Açıklaması

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bizi yasaklarla, siyasi suikastlarla, darbelerle engelleyemediler, 15 Temmuz darbe girişimiyle yıkamadılar. Şimdi 2002'den beri yürüttüğümüz büyük mücadelenin önemli bir aşamasına geldik. Başbakanımızın, güçlü liderliğinde MHP ile yürütülen görüşmeler sonucunda Türkiye'de Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu Anayasa değişikliğini yapmak üzere TBMM'de bu değişikliği geçirdik. Şimdi aziz milletimizin huzuruna gelmiştir bu değişiklik. Bu Türkiye için tarihi bir şanstır." dedi.



Çelik, Adnan Menderes Salonu'ndaki AK Parti Adana İl Başkanlığınca düzenlenen "Sandık Yönetimleri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Başbakan Binali Yıldırım'a toplantıya katıldığı için teşekkür etti.



Bu tür toplantılarda genelde kürsüye çıkanların bakanları, genel başkan yardımcılarını ve milletvekillerini selamladığını anlatan Çelik, "Bu resmi protokole göre böyledir ama 'AK Parti'ye kim en çok hizmet veriyor, AK Parti için en çok kim koşuyor' diye bir protokol yapılsaydı, o zaman arka sıralardan selamlamaya başlamamız gerekirdi. Çünkü bizler, bakanlar, milletvekilleri, işin sadece vitriniyiz, bu işin asıl çalışanı, koşturanı, bu başarının asıl mimarı arka sırada oturan kardeşlerimizdir. Bizler ana kademedeki çalışanlar, özellikle erkekler bir çalışıyorsa bu işin asıl mimarı kadınlarımızdır. Onlar on çalışıyorlar." diye konuştu.



Bakan Çelik, Başbakan Yıldırım'ın Adana'ya geldiğinden beri dikkat çekilmesi gereken bir şey söylediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bütün teşkilatımızın bir dakika için buna dikkat etmesini istiyorum. Sayın Başbakanımız, bu anayasa değişikliği süreci başladığından beri Ankara'da, İstanbul'da 'evet diyecek misiniz' dedi. Fakat ilk defa Adana'da bunu değiştirdi. Adana'da 'evet diyecek misiniz ile yetinmedi 'evet mi evet', 'evet mi evet', 'evet mi evet', dolayısıyla üç kere 'evet' dedi. Teşkilatımız bu mesajı aldı mı? Sayın Başbakanım talimatınızla, teşkilat başkanlarımız diğer hususlardaki listelerin sahici olup olmadığını kontrol ediyor. Çok gurur duyduğumuz bir şeydir. Bu salonda bulunan arkadaşlarımızla ilgili sandık yönetimlerimizle ilgili yapılan yoklamada Adana, teşkilatındaki üyelerimizin yüzde 92'sinin doğru olduğu, görevinin başında olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sebeple de başta il başkanımız olmak üzere tüm teşkilatımızı bir kere daha kutluyoruz."



"Adana teşkilatımız her zaman bir adım önde"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2002 yılında Adana'da İstasyon Meydanı'nda konuştuğunda siyasi yasaklı olduğunu aktaran Çelik, şöyle devam etti:



"O zaman size bir şey söylemiştim. 'Bu seçimden sonra Adana milletvekilleri olacağız. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın yasağı kalkana kadar kendimizi seçilmiş saymayacağız ve Adana milletvekili sıfatını kullanmayacağız. Ne zaman ki o seçilecek, ondan sonra bunu hak ettiğimize inanacağız' demiştim. Adana, bu önümüze çıkarılan yasakları, kumpasları, tuzakları yok etme hususunda her zaman için bir adım önde oldu ve bugün Türkiye'de yürüdüğümüz bu büyük yolda, bu kutlu yolda Adana teşkilatımız her zaman bir adım önde. Bu kadar zaman boyunca Türkiye'yi büyüttüysek, özgürleştirdiysek, Türkiye'nin birliğini dirliğini güçlendirdiysek bunda Adana teşkilatının büyük emeği vardır. Adana teşkilatı bunda öncüdür."



"Millet bu sistem değişikliğine karar verecektir"



Bakan Çelik, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde de hainlerin karşısına Adana'da en önce teşkilatlarının çıktığını aktararak, "Bizi yasaklarla, siyasi suikastlarla, darbelerle engelleyemediler, 15 Temmuz darbe girişimiyle yıkamadılar. Şimdi 2002'den beri yürüttüğümüz büyük mücadelenin önemli bir aşamasına geldik. Başbakanımızın, güçlü liderliğinde MHP ile yürütülen görüşmeler sonucunda Türkiye'de Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu Anayasa değişikliğini yapmak üzere TBMM'de bu değişikliği geçirdik. Şimdi aziz milletimizin huzuruna gelmiştir bu değişiklik. Bu Türkiye için tarihi bir şanstır." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin 200 yıldır bu konuları tartıştığına işaret eden Çelik, şunları kaydetti:



"Dünün ve bugünün konusu değildir. Bugün artık millet karar verecektir. Millet bu sistem değişikliğine karar verecektir. Bizi kendi içimizde zayıflatan, kendi içimizde zaaflara ve sıkıntılara düşüren bütün bu zaafları aşmak için önümüzde büyük bir fırsat vardır. Şimdi yapmamız gereken şey şudur, Adana'da sandıklardan 'evet' çıkaracağız ama bu yetmez Adana'da sandıklardan 'evet'i patlatacağız". Ama yetmez, Adana olarak Türkiye'de en çok 'evet' çıkaran il olmaya hazır mıyız? Bir kere 'evet' demeye hazır mıyız, ikinci kere evet mi, üçüncü kere evet mi? Sayın Başbakanım, 'İşte Başbakan işte teşkilat', hayırlı uğurlu olsun."