AB Bakanı Ömer Çelik: "Türkiye'ye Karşı Bazı Durumları Şantaj Malzemesi Olarak Kullanmayı Kabul...
AB Bakanı Ömer Çelik: "Türkiye'ye karşı bazı durumları şantaj malzemesi olarak kullanmayı kabul etmeyiz" -"Türkiye'deki bazı muhalefet partilerin spekülasyon üretmeye çalışmaları kendilerini de vareden demokratik zeminleri hırpalamaktan başka bir işe yaramaz"ANKARA - AB Bakanı ve Başmüzakereci...
AB Bakanı Ömer Çelik: "Türkiye'ye karşı bazı durumları şantaj malzemesi olarak kullanmayı kabul etmeyiz"
-"Türkiye'deki bazı muhalefet partilerin spekülasyon üretmeye çalışmaları kendilerini de vareden demokratik zeminleri hırpalamaktan başka bir işe yaramaz"
ANKARA - AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Anayasa Değişikliği oylaması ile ilgili basın toplantısı düzenledi.