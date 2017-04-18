AB Bakanı Ömer Çelik: "Türkiye'ye karşı bazı durumları şantaj malzemesi olarak kullanmayı kabul etmeyiz"

-"Türkiye'deki bazı muhalefet partilerin spekülasyon üretmeye çalışmaları kendilerini de vareden demokratik zeminleri hırpalamaktan başka bir işe yaramaz"



ANKARA - AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Anayasa Değişikliği oylaması ile ilgili basın toplantısı düzenledi.