AB Bakanı Ömer Çelik: 'Türkiye ve AB İlişkilerinin Objektif Kurallara Bağlı Olarak Yürütülmesi...

AB Bakanı Ömer Çelik: "Türkiye ve AB ilişkilerinin objektif kurallara bağlı olarak yürütülmesi lazım. Gece gündüz Erdoğan karşıtlığı ile olmaz"

-"Bazı önemli kurumların başkanları 15 temmuz'dan bu yana hala Türkiye'yi ziyaret etmedi, dayanışma göstermedi"

-"İlerlememiz gereken konular varsa bir masanın etrafında oturup net bir şekilde ortaya koyalım"



ANKARA - AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Anayasa Değişikliği oylaması ile ilgili basın toplantısı düzenledi.Basın toplantısının ardından soruları cevapladı.