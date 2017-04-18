AB Bakanı Ömer Çelik: "Türkiye ve AB İlişkilerinin Objektif Kurallara Bağlı Olarak Yürütülmesi...

AB Bakanı Ömer Çelik: "Türkiye ve AB ilişkilerinin objektif kurallara bağlı olarak yürütülmesi lazım. Gece gündüz Erdoğan karşıtlığı ile olmaz" -"Bazı önemli kurumların başkanları 15 temmuz'dan bu yana hala Türkiye'yi ziyaret etmedi, dayanışma göstermedi" -"İlerlememiz gereken konular varsa...

AB Bakanı Ömer Çelik: 'Türkiye ve AB İlişkilerinin Objektif Kurallara Bağlı Olarak Yürütülmesi...

AB Bakanı Ömer Çelik: "Türkiye ve AB ilişkilerinin objektif kurallara bağlı olarak yürütülmesi lazım. Gece gündüz Erdoğan karşıtlığı ile olmaz"
-"Bazı önemli kurumların başkanları 15 temmuz'dan bu yana hala Türkiye'yi ziyaret etmedi, dayanışma göstermedi"
-"İlerlememiz gereken konular varsa bir masanın etrafında oturup net bir şekilde ortaya koyalım"

ANKARA - AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Anayasa Değişikliği oylaması ile ilgili basın toplantısı düzenledi.Basın toplantısının ardından soruları cevapladı.

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