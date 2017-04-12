AB Bakanı Ömer Çelik: "Cep telefonlarındaki yazılımlar bile 3 ayda bir değişiyor tabii ki siyasetin yazılımı da değişecek"

"CHP'ye sorsan onlar diyor ki 'hayır efendim hiçbir şey değişmesin, herkes Yeşilçam'da gördüğünüz ankesörlü telefon kullansın."

"Millet artık iPhone'a geçti, akıllı telefon kullanıyor. Bunların Steve Jobs diye bir adamın iPhone diye bir şey icat ettiğinden haberi yok; bunlar hala Alexander Graham Bell'ın bulduğu telefon düzeneğinde kalmışlar"



ADANA - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, sistem değişikliğini yazılım değişikliğine benzeterek, "Cep telefonlarındaki yazılımlar bile 3 ayda bir değişiyor tabii ki siyasetin yazılımı da değişecek ama CHP'ye sorsan onlar diyor ki 'hayır efendim hiçbir şey değişmesin, herkes Yeşilçam'da gördüğünüz ankesörlü telefon kullansın.' Millet artık iPhone'a geçti, akıllı telefon kullanıyor, başka çağa geçmiş. Bunların Steve Jobs diye bir adamın iPhone diye bir şey icat ettiğinden haberi yok; bunlar hala Alexander Graham Bell'ın bulduğu telefon düzeneğinde kalmışlar" dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında Adana'nın Pozantı ilçesinde vatandaşlarla buluşan Bakan Çelik, vatandaşlara seslendi.

Referandum sürecinde pek çok tartışmanın 'rejim değişikliği'ne çekildiğini anlatan Bakan Ömer Çelik, esprili bir dille muhalefeti eleştirerek "Türkiye'de sürekli rejim krizi çıkarmaya çalışan bir parti var. İsmi Rejimi İstismar Partisi. Niye? Millet güçlenirse siyasette kendilerine yer olmadığını biliyorlar. İstiyorlar ki millet hırpalansın, iktidar kuşatılsın, onlar aradan bir krizle çıksınlar. 1960 ihtilali olduğunda, rejim değişikliği olurken bunu destekleyenler bugün rejim değişikliğinden bahseden Rejim İstismar Partisi'nin en önde gelen üyeleriydi. 28 Şubat'ta milletin iradesi eli silahlı bir takım adamların müdahalesiyle gasp edilmeye çalışılırken bunu destekleyen kimdi? Hükümetleri hırpalıyorlardı, başbakanları kuşatıyorlardı, devlet içerisinde gizli bir devlet gibi hareket ediyorlardı" diye konuştu.

"Akıllarına gelen tek şey rejim değişikliği"

Muhalefetin hiçbir değişikliği istemediğini vurgulayan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Cep telefonlarındaki yazılımlar bile değişiyor. Onlar bile 3 ayda bir değişiyor; tabii ki siyasetin yazılımı da değişecek ama CHP'ye sorsan onlar diyor ki 'hayır efendim hiçbir şey değişmesin. Yeşilçam'da gördüğünüz ankesörlü telefonlar var ya herkes onu kullanasın.' Millet artık iPhone'a geçmiş, artık akıllı telefon kullanıyor. Millet başka bir çağa geçmiş. Bunların Steve Jobs diye bir adamın iPhone diye bir şey icad ettiğinden haberi yok. Bunlar hala Alexander Graham Bell'ın bulduğu telefon düzeneğinde kalmışlar. Hayat değişmiş. Bir de ikide bir rejim değişikliğinden bahsediyor. Dün İmamoğlu'ndaydım, tişörtle geziyordum, hava sıcaktı. Onlara desem ki 'Dün İmamoğlu'nda tişörtle geziyorduk, hava çok sıcaktı. Bugün Pozantı'ya geldik, hava serin, biraz da yağmurlu' desem CHP yöneticilerine, 'Bu durum nedir?' desem derler ki 'Adana'da rejim değişikliği olmuş.' Akıllarına gelen tek şey rejim değişikliği."

Bakan Çelik, referandum da 'evet' oyu verecekleri kardeş gördükleri gibi 'hayır' oyu verecekleri de kardeş olarak gördüklerini vurgulayarak, vatandaşlardan hayır oyu verecekleri evet için ikna etmelerini istedi.