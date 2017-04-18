AB Bakanı Ömer Çelik: 'Agit'in Açıklamalar Mesnetsiz ve Olgunluktan Uzaktır'

AB Bakanı Ömer Çelik: "AGİT'in açıklamalar mesnetsiz ve olgunluktan uzaktır"

-"AGİT'in siyasi yorumlara girmeden teknik konularla ilgilenmesini öneriyoruz yoksa Türkiye için hiç bir anlamı olmayacaktır"



ANKARA - ANKARA - AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Anayasa Değişikliği oylaması ile ilgili basın toplantısı düzenledi.