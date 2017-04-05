AB Bakanı Çelik: 'Türkiye'nin Geleceğinde Koalisyon, Vesayet Istemiyoruz'

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "Mesele güç isteme meselesi değil, mesele Türkiye'yi korumak. Türkiye'nin geleceğinde koalisyon, askeri vesayet, yargı vesayeti, sistem içinde fay kırıkları istemiyoruz." dedi.



Çelik, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Karaisalılılar Buluşuyor" adlı toplantıda, herkesi 7 Nisan Cuma günü İstasyon Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek toplu açılış törenine beklediğini söyledi.



Türkiye'nin önemli bir dönemece girdiğini ifade eden Çelik, 16 Nisan'dan sonra milli iradenin de vatandaşın da güçleneceğini belirtti.



Çelik, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle hükümetlerin seçimin olduğu gün kurulacağını vurgulayarak, "Türkiye'de artık koalisyon tehlikesi olmayacak." diye konuştu.



7 Haziran seçimlerinden sonra koalisyon tehlikesinin kalkmadığını gördüklerini anlatan Çelik, şöyle devam etti:



"Sandıklar açıldığı anda hükümetin kim tarafından kurulacağı belli olacak ve o gün hükümet kurulmuş olacak. Dolayısıyla istikrarsızlık, herhangi bir şekilde hükümetin kurulamaması ve koalisyonlar söz konusu değil. Türkiye'nin ekonomik açıdan öngörülebilir bir ülke olması, siyasi istikrarının garanti altına alınması böylece çok büyük bir rahatlıkla mümkün olacak."



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle vesayet dönemlerinin tarihe karışacağına işaret eden Çelik, bu sistemle kendilerinin daha fazla güç elde etmeye çalıştıklarının iddia edildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız bizim kurucu genel başkanımız, genel başkanımız başbakan, Meclis çoğunluğu bizde, hükümeti AK Parti kurmuş. Demek ki biz daha fazla güç peşinde koşacak olsak bizim bu sistemi değişikliğini istemememiz lazım." ifadelerini kullandı.



"Bizim güçle ilgili bir problemimiz yok"



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili bilgi veren Bakan Çelik, şunları kaydetti:



"Mesele Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin geleceğinin koalisyon krizlerinden ve başka krizlerden korunması meselesi. Aksi takdirde bizim bu sistemde güç elde etme gibi bir problemimiz yok. 15 yıldır millet bizi birinci parti yapıyor, iktidar yapıyor. Şimdiye kadar 2 cumhurbaşkanı, 4 başbakan çıkardık. Kurucu genel başkanımız şu anda ülkenin cumhurbaşkanı, üstelik halkın doğrudan oylarıyla seçildi. Bizim güçle ilgili bir problemimiz yok. Mesele güç isteme meselesi değil, mesele Türkiye'yi korumak. Türkiye'nin geleceğinde koalisyon, askeri vesayet, yargı vesayeti, sistem içinde fay kırıkları istemiyoruz."



Bakan Ömer Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:



"Emin olun 15 yılda 150 yıllık iş yapıldı. Bunlar yapılırken ayağımızda çok ağır kilolar vardı. Ayağımıza 10 kilo bağlamışlar, denize atmışlar ve 'hadi yüzme yarışına gir' diyorlardı. Şimdi bu prangalardan Türkiye kurtulacak. Anayasa demek devletin yazılımı demektir. Milletin devlete verdiği nüfus cüzdanı demektir. Millet ne isterse o olur. Dolayısıyla siz nasıl hükümet kurmak istiyorsanız, devletin nasıl yönetilmesini istiyorsanız öyle olacak. Vatandaşı dinlemenin faydasını 15 yılda gördük. Sizlerin inşa ettiği bu istikrar, sizlerin ortaya koyduğu bu birlik ve dirlik, Türkiye'yi büyüttü."



Bakan Çelik, daha sonra AK Parti Seyhan ve Çukurova ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.