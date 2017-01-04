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Ömer ve Çelik ve Alan Duncan'ın toplantı salonnuna gelişi
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in konuşması
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerikadan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ın konuşmasından detaylar ANKARA - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerikadan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile ortak basın toplantısı düzenledi.
AB Bakanı Çelik: "Türkiye, Demokratik Toplum Düzeninden Vazgeçmeyecektir"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Ömer ve Çelik ve Alan Duncan'ın toplantı salonnuna gelişi Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in konuşması İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerikadan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ın konuşmasından detaylar ANKARA - Avrupa Birliği Bakanı ve...
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