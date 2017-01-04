AB Bakanı Çelik: 'Türkiye, Demokratik Toplum Düzeninden Vazgeçmeyecektir'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Ömer ve Çelik ve Alan Duncan'ın toplantı salonnuna gelişi

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in konuşması

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerikadan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ın konuşmasından detaylar ANKARA - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerikadan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile ortak basın toplantısı düzenledi.