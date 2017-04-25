AB Bakanı Çelik'ten Kamu Denetçiliği Kurumuna Ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (AKPM) Türkiye'nin denetim sürecine alınması talep edilen karar tasarısının kabul edilmesi hakkında, "Tarihi bir hatadır. Türkiye büyük bir devlettir. Çok büyük reformlara imza attık, bundan sonra da çok büyük reformlara imza atacağız." dedi.



Bakan Çelik, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) ziyareti sonrası, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile ortak açıklama yaptı.



Kamu denetçiliği kurumunun, ilgilenilen müktesebat açısından çok önemli bir kurum olduğunu belirten Çelik, "Toplumsal hayatın meşruiyetini ve derinliğini sağlayan, koruyan kurumlardan birisi." ifadesini kullandı.



Bakan Çelik, kurumun faaliyetlerini yakından takip ettiğinin altını çizerek, üniversite yıllarında da Avrupa'daki ombudsmanlık müessesesi ile ilgilendiğini kaydetti.



Kamu Başdenetçisi Malkoç'un birikiminin ve yaklaşımının KDK ile örtüştüğünü dile getiren Çelik, gerçekleştirilen görüşmede de yapılabilecek ortak çalışmaların ele alındığını bildirdi.



AKPM'de alınan kararı da değerlendiren Çelik, bunun haksız ve adil olmayan bir karar olduğunu belirterek, AKPM'nin ve Avrupa Parlamentosunun (AP), Türkiye gibi demokrasisi saldırıya uğramış ve parlamentosu bombalanmış bir ülkeyle dayanışma ve iş birliği mekanizması üretemediğini vurguladı.



Çelik, Türkiye'ye karşı sadece eleştirel bir yaklaşım üretildiğinin altını çizerek, "Tarihi bir hatadır. Türkiye büyük bir devlettir. Çok büyük reformlara imza attık, bundan sonra da çok büyük reformlara imza atacağız." ifadesini kullandı.



"Bu tip kararlar herhangi bir şekilde bizi reform irademizden, Türkiye'nin istikametinden geriye çeviremez, yolumuzu saptıramaz." diyen Çelik, AKPM içinde Türkiye'nin bir Avrupa devleti ve demokrasisi olduğunu ifade edenlerin sözünün dinlenmediğine işaret etti.



Çelik, Türkiye'nin bu kararlar karşısında istikamet değiştirmesine gerek olmadığını ve reform iradesinin sürdürüleceğini kaydederek, Türkiye'nin yaşanan terör saldırılarına rağmen özgürlük ve güvenlik dengesini güçlü bir şekilde koruduğunu vurguladı.



KDK'ya düzenlediği ziyarette, hak ve özgürlük alanının sivil hayatta nasıl geliştirilmesi gerektiği konusunda da görüş alışverişinde bulunduğunu belirten Çelik, "Bütün bunlar bizim kendi faaliyet ajandamıza sahip çıktığımızı gösteriyor." ifadesini kullandı.



Çelik, AKPM'nin kararının AB ile ilişkilerin sonu anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Bugünün yarını da var. Bu reform iradesi sürdüğü müddetçe, Türkiye'nin gücü, imkanları yerinde olduğu müddetçe bu konuları da aşarız inşallah." diye konuştu.



Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ın Türkiye'yi yakından tanıdığına dikkati çeken Çelik, Jagland'ın bu yanlış karara imza atanların daha zararlı faaliyetlere imza atmaması konusunda elinden geleni yapması gerektiğini belirtti.



Bakan Çelik, "Bu tarihi hata da giderilecektir. Bu adil ve hakkaniyetli olmayan karar da bir şekilde ortadan kalkacaktır." dedi.



Kamu Başdenetçisi Malkoç da, Bakan Çelik'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Türkiye'nin dünya ve Avrupa Birliği ile münasebetleri açısından yapılması gereken çok güzel çalışmalar var." ifadesini kullandı.



AB içindeki bazı kurumların Türkiye'ye haksızlık yaptığını ama Türkiye'nin bunları aşacak güce, iradeye ve tecrübeye sahip olduğunu kaydeden Malkoç, Bakan Çelik ile gerçekleştirdiği görüşmede, AB Bakanlığıyla beraber yapabilecekleri çalışmaları ele aldıklarını bildirdi.