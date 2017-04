AB Bakanı Çelik'ten Agit Raporu Açıklaması: Açıklamaların, Mesnetsiz İddialar Olduğunu Vurgulamak...

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyetinin halk oylamasına ilişkin değerlendirmesiyle ilgili "Bu iddiaların, açıklamaların mesnetsiz iddialar olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Beklediğimiz şey; tarafsız, hakkaniyetli ve objektif bir yaklaşımdır. AGİT'in siyasi mülahazalara girmemesini saygınlığı bakımından öneriyoruz. Aksi takdirde, bu değerlendirmelerin Türkiye açısından bir geçerliliği olmayacak" dedi.



AB Bakanı Ömer Çelik, 16 Nisan Pazar günü yapılan anayasa değişikliği referandumuna ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. AB Bakanlığı'nda, Avrupa'dan yapılan halk oylamasıyla ilgili açıklamaları da değerlendiren Çelik, sonuçları müzakere sürecinin sona erdiği yönünde okuyanlara da tepki gösterdi. Bakan Çelik, "Avrupa'daki bazı siyasilerin Türkiye'de çıkan referandum sonucunu 'Türkiye-AB ilişkilerinin sonu anlamına gelir' şeklinde bir ifadeyle karşılamaları demek, onların demokrasi kültüründen ne kadar yoksun olduğunu ifade eden bir yaklaşım olur. Özellikle Avrupa Komisyon Başkanı Junker ile Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin ve Genişlemeden Sorumlu Hahn'ın bir açıklamasını son derece yadırgadığımızı ifade etmek isterim. Referandum sonucuna ilişkin olarak basın açıklamasında, AB'nin değerlendirmesinin AGİT gözlemci heyetinin raporuna göre yapılacağının ifade edilmesi anlaşılmaz bir tutumdur. Bunu açık bir şekilde yadırgadığımızı ifade ediyorum" diye konuştu.



"BEKLEDİĞİMİZ ŞEY; TARAFSIZ, HAKKANİYETLİ VE OBJEKTİF YAKLAŞIM"



AGİT heyetinin referandumla ilgili değerlendirmesini de eleştiren Çelik, "AGİT ile şimdiye kadar verimli bir iş birliğimiz oldu. Kendilerine her seçimde kabul ettik. Bu süreçleri konuştuk. Açık ve şeffaf bir süreç yürüttük. Bu son referandumla ilgili açıklamalarını anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu iddiaların, açıklamaların mesnetsiz iddialar olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Biz, AGİT ya da başka kurumlarla her zaman açık bir ilişki içerisinde olduk. Beklediğimiz şey, şudur. Tarafsız, hakkaniyetli ve objektif bir yaklaşımdır. Türkiye'deki seçimin alt yapısına ya da seçimin yürütülme biçimine karşı herhangi bir şekilde spekülasyon üreten, teknik incelemenin dışına çıkarak, siyasi yorumlar yapmaya yönelen açıklamaların bir saygınlığı ve karşılığının olmayacağını ifade etmek isterim. Bu, o kurumların sözünün gücüne de leke düşürür" dedi.



"BU ZİHNİYETTE OLANLARLA BİR YERE VARMAK MÜMKÜN DEĞİL"



AB'yi Türkiye ile aynı yapıcılıkta görmediklerini dile getiren Bakan Çelik, şöyle konuştu: "Biz, bundan sonrasında AB kurumları ve üye ülkeleriyle milletimizin bu verdiği karara ilişkin kaygılar temelinde ya da maddi temeli olamayan eleştiriler noktasında bir ilişkinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bundan sonra artık hangi alanlarda iş birliği yapacağımızı konuşmayı bekliyoruz. AB ile Türkiye'nin ortak değerlerine ve ortak çıkarlarına inanmaya devam ediyoruz; ancak ne yazık ki AB'yi aynı yapıcılıkta görmüyoruz. Biz her zaman olduğu gibi istişareye açığız ve diyaloğa hazırız. Ancak bunun için karşımızda açık, demokrat, özgür zihinler görmemiz gerekiyor. Daha değişiklikler hayata geçirilmeden Türkiye'nin AB üyelik sürecinin kesilmesi gerektiğini iddia edenler, sabit fikirle Türkiye ve Erdoğan karşıtlığına devam edecekler. Bu zihniyette olanlarla bir yere varmak mümkün değildir"



"DEĞERLENDİRMELERİN TÜRKİYE AÇISINDAN GEÇERLİLİĞİ OLMAYACAK"



AB Bakanı Çelik, "AGİT heyetinin, bu son seçimlerde yaptığı gibi teknik inceleme düzeyinde durmasını ve herhangi bir şekilde siyasi mülahazalara girmemesini AGİT'in saygınlığı bakımından öneriyoruz. Aksi takdirde bu değerlendirmelerin Türkiye açısından bir geçerliliği olmayacaktır" dedi.



"ŞİMDİYE KADAR VERİLEN SÖZLER TUTULMAMIŞTIR"



Vize serbestisi konusunda Türkiye'nin bir adım atıp atmayacağı sorulan Bakan Çelik, "Vize serbestisiyle ilgili bu ay içerisinde, nisan sonu mayıs başı gibi paylaşılır. Bununla ilgili çalışma bakanlıklar arasında gerçekleştirildi. Muhataplarımızla temas halindeyiz. Bu, Türkiye'nin bir hakkıdır. Şimdiye kadar verilen sözler tutulmamıştır. Bu konuda net bir çalışmamız var. Onlara bu çalışmayı vereceğiz" diye yanıt verdi.



"HERHANGİ BİR AVRUPA BAŞKENTİNDEN SES DUYMAYA İHTİYACIMIZ YOK"



Avrupa'dan gelen 'Türkiye, bundan sonra 'hayır' oyu verenlerin de yaklaşımını dikkate alarak yürüsün' açıklamasını da eleştiren Çelik, "Kimsenin, Türkiye'nin yöneticilerine vatandaşlarının tamamını kucaklamasıyla ilgili bir hatırlatma yapmasına gerek yok. Hepimiz kardeşiz. Bizim vatandaşlarımızın bir kısmının bize hatırlatılması için herhangi bir Avrupa başkentinden ses duymaya ihtiyacımız yok. Biz Ankara'da zaten bu duyguyla yaşıyoruz. 'Evet diyen de 'hayır' diyen de kardeşimiz. Böyle bir ayrımı, ötekileştirmeyi kabul etmeyiz. Onlar bunu söyledikçe bir ayrım ve ötekileştirme faaliyeti içerisine girdiklerini görmeliler" diye konuştu.



"BU İLİŞKİ, BU ÜSLUPLA YÜRÜMEZ"



Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleriyle ilgili bir karar alıp almayacağı sorusu üzerine ise AB Bakanı Çelik, şunları söyledi: "Biz zaten 'Bu şekilde yürümez' diyoruz onlara. Yaptıkları iş, gece gündüz oturup, Türkiye ile ilgili negatif açıklama yapmak. Bu, net bir şekilde ortaya çıktı. Bu ilişki, bu üslupla yürümez. Bu sebeple zirve teklif ettik. En sonunda AB Konseyi Başkanı Tusk, bu zirveye olumlu yaklaştıklarını söyledi. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin açık bir zihinle objektif kurallara bağlı olarak ve demokrat bir şekilde yürütülmesi lazım. Gece gündüz Erdoğan ve Türkiye karşıtlığı yaparak, olmaz. Net bir karar vermemiz lazım. Bundan sonra nasıl ilerleyeceğiz? İlerlememizin de somut eylem planlarına ve somut takvimlere bağlı olmalı" - Ankara