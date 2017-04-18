AB Bakanı Çelik'ten 'Agit' Değerlendirmesi
Çelik, AGİT gözlemcilerinin Türkiye'deki hukuki alt yapının demokratik bir referandum süreci için yetersiz olduğu iddialarına dikkati çekerek, "Türkiye'nin seçimlere ve referandumlara ilişkin hukuki alt yapısı bellidir ve bu çok güçlüdür.
Çelik, AGİT gözlemcilerinin Türkiye'deki hukuki alt yapının demokratik bir referandum süreci için yetersiz olduğu iddialarına dikkati çekerek, "Türkiye'nin seçimlere ve referandumlara ilişkin hukuki alt yapısı bellidir ve bu çok güçlüdür." ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com
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