AB Bakanı Çelik: Tecelli Eden İrade Başımızın Tacıdır (2)

'KOL KOLA YÜRÜYECEĞİZ'



Adana'da partisinin il başkanlığı önünde referandum sonucunu kutlayan binlerce kişiye hitap eden Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzekereci Ömer Çelik, 'Evet' ve 'Hayır' oyu veren vatandaşlar ile kol kola yürüyeceklerini söyledi.



Referandumdan çıkan 'Evet'in Türkiye'nin ve milletin geleceği için bayram olarak kutlanması gereken bir sonuç olduğunu belirten Bakan Çelik, hantal, Türkiye'yi taşıyamayan mevcut sistemin halkın oylarıyla değiştiğini dile getirdi. Bugünden sonra Türkiye'de daha büyük işlere imza atmak için hep beraber daha çok koşacaklarını aktaran Bakan Çelik, şöyle konuştu:



"Bazı siyasilerin bütün bu süreçte yalan üzerine kurdukları kampanya çökmüştür. Şunu unutmayalım. Evet veren kardeşlerimiz ve hayır veren kardeşlerimiz ile bundan sonra da omuz omuza, kol kola yürüyeceğiz. Hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Türkiye olacağız. Arzu ederdik ki Adana'dan daha yüksek rakamlar çıksın. Ama hepinizin çok çalıştığını, elinden gelen gayreti gösterdiğini ve bütün bu süreçte her gün, her saat, her dakika Adana'nın çıtasını biraz daha yükselttiğini gördük. Bu başarı sizin başarınızdır. Türkiye'nin başarısı, tüm milletin başarısıdır. Bundan sonrasında Türkiye'nin geleceği, milletin geleceği şimdikinden çok daha güçlü ve parlak olacak. Hep beraber diyoruz ki 'Gözün aydın Türiye'."



Bakan Çelik, konuşmasının ardından parti binası önündeki binlerce vatandaşı selamladı.



Gökhan KESKİNCİ/ADANA,