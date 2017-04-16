AB Bakanı Çelik: Tecelli Eden İrade Başımızın Tacıdır

AVRUPA Birliği Bakanı Ömer Çelik, memleketi Adana'da oyunu kullandı. Bakan Çelik, "Artık söz de karar da milletin. Tecelli eden irade başımızın tacıdır" dedi.



Seyhan İlçesi'ndeki Lütfiye Kısacık İlköğretim Okulu'nda oyunu kullanan Çelik, sandık kurulan her günün Türkiye için önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Türkiye'de sandığın kurulması aziz milletimize kendi iradesinin sorulması, kendilerinin nasıl yönetileceğinin sorulması her zaman tarihidir ve önemlidir. Sandık milli iradenin tecelli etmesi, aziz milletimizin Türkiye'nin geleceği hakkında karar vermesi Türkiye'nin en büyük kazanımıdır. Herkes hür bir şekilde görüşlerini açıkladı. Artık söz de karar da milletin. Memleketimizin geleceği için güçlü bir sonuç çıkmasını bekliyorum. Vatandaşlarımızın güçlü bir şekilde sandığa gittiği görülüyor. Bu çok önemlidir. Türkiye'nin en büyük enerjisi, sandığa gidilmesi ve karar verilmesidir. Biz kanaatlerimizi sokak sokak, cadde cadde, Türkiye'nin dört bir yanında 45 gündür paylaştık. Vatandaşın iradesinden daha güçlü bir irade yoktur. Onun iradesi tecelli edecek. Tecelli eden irade başımızın tacıdır."



Bakan Çelik, daha sonra oy kullandığı okulun karşısında bulunan taziye çadırına gidip başsağlığı diledi.



- Adana