AB Bakanı Çelik: 'Bizi Yasaklarlarla, Siyasi Suikastlarla, Darbelerle Engelleyemediler, 15 Temmuz...

Çelik, Adnan Menderes Salonu'ndaki AK Parti Adana İl Teşkilatı'nın düzenlediği Sandık Yönetimleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Başbakan Binali Yıldırım'a seslenerek, bugün burada bu proğramınız içerisinde bu toplantıyı duyunca buraya katılmak için bir arede gösterdiniz, bugün Adanalılarla, teşkilatımızla, kardeşlerimizle beraber olduğunuz için teşekkür etti.



Her zaman söylediği birşey olduğunu ifade eden Çelik, "Biz bu tip toplantılar yaptığımız zaman bu tip toplantılarda buluştuğumuz zaman öncelikle tabiki misafirlere hoşgeldiniz diyoruz. Genelde de kürsüye çıkanlar, sayın bakanları ben dahil selamlıyorlar, genel başkan yardımcılarını, milletvekillerini selamlıyorlar. Bu resmi protokolo göre böyledir ama AK Parti'ye kim en çok hizmet veriyor, AK Parti için en çok kim koşuyar diye bir protokol yapılsaydı o zaman arka sıralardan selamlamaya başlamamız gerekirdi. Çünkü bizler, bakanlar, milletvekilleri, işin sadece vitriniyiz bu işin asıl çalışanı, koşturanı, bu başarının asıl mimarı arka sırada oturan kardeşlerimizdir. Diğer bir konu şudur sayın Başbakanım. Benim resmi sıfatım Adana'da Adana Milletvekili, ama esas sıfatım gençlik kolları fahri başkanıyım. O yüzden gençlik kollarını selamlıyorum." diye konuştu.



Gurur duydukları diğer birşeyin de onur ve gururla dile getirdiğini belirterek, "Bizler ana kadamedeki çalışanlar özellikle erkekler bir çalışıyorsa bu işin asıl mimarr kadınlarımızdır. Onlar on çalışıyorlar asıl onları selamlıyorum." dedi.



Başbakanın Adaya'ya geldiğinden beri dikkatimizi çekmesi gereken birşey söylediğini dile getiren Çelik, şöyle devam etti:



"Bütün teşkilatımızın bir dakika için buna dikkat etmesini istiyorum. Sayın Başbakanımız, bu anayasa değişikliği süreci başladığından beri Ankara'da, İstanbul'da evet diyecek misiniz dedi. Fakat ilk defa Adana'da bunu değiştirdi. Adana'da 'evet diyecek misiniz ile yetinmedi evet mi evet evet mi evet evet mi evet. Dolayısıyla üç kere evet dedi. Teşkilatımız bu mesajı aldı mı.



Sayın başbakanım talimatınızla, teşkilat başkanlarımız diğer hususlardaki listelerin sahici olup olmadığını kontrol ediyor. Çok gurur duyduğumuz birşeydir. Bu salonda bulunan arkadaşlarımızla ilgili sandık yönetimlerimizle ilgili yapılan yoklamada Adana, teşkilatındaki üyelerimizin yüzde 92'sinin doğru olduğu, görevinin başında olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sebeple de başta il başkanımız olmak üzere tüm teşkilatımızı bir kere daha kutluyoruz."



Salondakilere seslenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında Adana'da İstason Meydanı'na konuştuğunda siyasi yasaklı olduğunu hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:



"O zaman size birşey söylemiştim. Bu seçimden sonra Adana milletvekilleri olacağız. Ama sayın Cumhurbaşkanımızın yasağı kalkana kadar kendimizi seçilmiş saymayacağız ve Adana milletvekili sıfatını kullanmayacağız. Ne zaman ki o seçilecek, ondan sonra bunu hak ettiğimize inanacağız demiştim. Adana, bu önümüze çıkarılan yasakları, kumpasları, tuzakları yok etme hususunda her zaman için bir adım önde oldu Adana. ve bugün Türkiye'de yürüdüğümüz bu büyük yolda, bu kutlu yolda Adana teşkilatımız her zaman bir adım önde oldu. Bu kadar zaman boyunca Türkiye'yi büyüttüysek, özgürleştirdiysek, Türkiye'nin birliğini, dirliğini güçlendirdiysek bunda Adana teşkilatının büyük emeği vardır. Adana teşkilatı bunda öncüdür. Nitekim, devletimize, milletimize, varlığımıza, birliğimize, dirliğimize kasteden 15 Temmuz'daki darbe girişimi karşısında da o hainlerin karşısına Adana'da en önce bu teşkilat çıkmıştır. Bizi yasaklarlarla, siyasi suikastlarla, darbelerle engelleyemediler, 15 Temmuz darbe girişimiyle yıkamadılar. Şimdi 2002'den beri yürüttüğümüz büyük mücadelenin önemli bir aşamasına geldik. Başbakanımızın, güçlü liderliğinde MHP ile yürütülen görüşmeler sonucunda Türkiye'de Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu Anayasa değişikiliğini yapmak üzere TBMM'de bu değişikliği geçirdik. Şimdi aziz milletimizin huzuruna gelmiştir bu değişiklik. Bu Türkiye için tarihi bir şanstır. Türkiye, 200 yıldır bu konuları tartışıyor. Dünün ve bugünün konusu değildir . Bugün artık millet karar verecektir. Millet bu sistem değişikliğine karar verecektir ve bizi kendi içimizde zayıflatan, kendi içimizde zaaflara düşüren, bizi sıkıntılara düşüren bütün bu zaafları aşmak için önümüzde büyük bir fırsat vardır. Şimdi yapmamız gereken şey şudur; Adana'da sandıkardan evet çıkaracağız. Ama bu yetmez, Adana'da sandıklardan eveti patlatacağız. Ama yetmez, Adana olarak Türkiye'de en çok evet çıkaran il olmaya hazırmıyız. Bir kere evet demeye hazır mıyız, ikinci kere evet mi, üçüncü kere evet mi, sayın başbakanım işte başbakan işte teşkilat. hayırlı uğurlu olsun."