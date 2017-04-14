AB Bakanı Çelik: 'Biz Türkiye'nin Birliğini, Beraberliğini Savunuyoruz'

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Biz Türkiye'nin birliğini, beraberliğini savunuyoruz. Türkiye'nin üniter yapısını savunuyoruz. O sebeple hiçbir zaman eyalet tartışmalarına doğrudur demedik, bu tartışmaların yanlış olduğunu söyledik. Eyalet modeli önerisinin Türkiye için çok zararlı bir öneri olduğunu söyledik," dedi.



Çelik, merkez Sarıçam ilçesinde düzenlenen "halkla buluşma" etkinliğinde, ilçedeki coşkunun sanki 16 Nisan akşamı yüzde 70-80 oranıda sandıklardan evet çıkmış gibi bir coşku olduğunu belirtti.



Televizyonlarda bir eyalet tartışmasından bahsedildiğini ifade eden Çelik, şunları söyledi:



"Biz Türkiye'nin birliğini, beraberliğini savunuyoruz. Türkiye'nin üniter yapısını savunuyoruz. O sebeple hiçbir zaman eyalet tartışmalarına doğrudur demedik, bu tartışmaların yanlış olduğunu söyledik. Eyalet modeli önerisinin Türkiye için çok zararlı bir öneri olduğunu söyledik. Zaman zaman bazı partilerden ve bazı siyasetçiler Eyalet modelini gündeme getirdiğinde biz çıktık şunu söyledik. Bu, Türkiye için gereksiz bir modeldir, suni bir tartışmadır. Türkiye'nin tarihsel koşulları açısından gereksizdir. Türkiye'nin siyasi koşulları açısından yanlıştır. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu gelecek perspektifi gelecek vizyonu açısından da böyle tartışmalara yer yoktur. Biz Türkiye'nin üniter devlet yapısını savunuyoruz.



İnşallah Sarıçamdan güçlü bir şekilde evetler çıktığı zaman hayata geçecek olan bu 18 madde içinde de Türkiye'nin rejimini değiştirecek, anayasanın ilk dört maddesini değiştirecek, eyalet modeline herhangi bir şekilde yeşil ışık yakacak hiçbir madde yoktur. Bu 18 madde Türkiye'nin birliğini beraberliğini dirliğini kardeşliğini güçlendirecektir. Bu 18 madde sizlerin iradesini güçlendirecektir."



"Bunlar taş üstüne taş koymamışlar"



Çelik, bu sistem değişikliğiyle bir daha asla Türkiye'de siyasi ya da ekonomik krizlerle milletini iradesinin gasp edilmemesi için daha güçlü bir hükümet modeline geçeceklerini belirtti.



Hayır kampanyası yapan özellikle ana muhalefet partisi sözcülerinin Türkiye'nin geleceği, güçlenmesi için söyledikleri ve söyleyecekleri hiç bir söz olmadığını ifade eden Çelik, şunları söyledi:



"Bunlar taş üstüne taş koymamışlar, sadece siyasi krizlerin arkasına saklanmışlar. Siyasi krizlerden sivil siyasetin geçmişte askeri, yargı vesayetiyle kuşatılmasından güç almışlar. Taş üstüne taş koyanların, bu millet için yorulmadan koşanların derdini onlar bilmezler. Bu milleti her gün bir adım ileriye taşımanın, bu milletin binasına her gün yeni bir taş eklemenin, bu memleketin devletin geleceğini tuğla tuğla adım adım metre metre koşa koşa inşa etmenin nasıl bir gayret, şevk, aşk gerektirdiğini onlar bilmezler. O yüzden onlar millet için devlet için herhangi bir değişilik istendiği zaman her zaman aynı tartışmaları açarlar. ya bunun arkasında eyalet modeli var derler, ya bununla rejim tehlikeye giriyor derler ya da millet sevdalı, değerlerine ruh köküyle bağlı bütün devlet adamlarına söyledikleri gibi tek adamlık, diktatörlük tartışması açarlar."



Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girdiği bütün seçimleri kazandığını belirterek, tek adam yakıştırmasının milletin iradesine saygısızlık olduğunu vurguladı.



Sistem değişikliğinin hayat geçtiğinde bir daha ülkenin hiçbir siyasi krizle hasta adam durumuna düşürülemeyeceğini, bu yakıştırmanın yapılamayacağını dile getiren Çelik, şunları söyledi:



"Onun için evet demek çocuklarımızın geleceği demektir. Evet demek Türkiye'nin geleceği demektir. Evet demek siyasi krizlerden ekonomik krizlerden korunmuş bir Türkiye demektir. Evet demek istikrarın garanti altına alınması demektir. Evet demek terör örgütlerine verilecek en güçlü cevap demektir. Evet demek Türk istikrarsızlaşsın da devlet bitkin düşsün, hükümet zaafa düşsün millet zayıf düşsün köşede, pusuda, karanlıkta bekleyenlere en büyük cevabın verilmesi demektir."



Çelik, sağdan soldan yükselen karanlık kasvetli sözlere kulak asılmamasını isteyerek, ülkenin geleceğinin parlak olduğunu kaydetti.



Meydandakilerden hayır diyen veya karasızlara ulaşmalarını isteyen Çelik, "Yarın gezebildiğim kadar sokak gezeceğim. Gezebildiğim kadar kardeşimin elini sıkacağım. Konuşabildiğim kadar kardeşime evet demesini tekrar anlatacağım." diye konuştu.



"Dünyanın en kıymetli arazisinde oturuyoruz"



Bu memleketin bir vatan olduğunu belirten Çelik, şunları söyledi:



"Dünyanın en kıymetli arazisinde oturuyoruz, dünyanın en kıymetli toprağını kendimize vatan kılmışız. Bin yıldır burayı vatan kılmanın her bedelini ödemişiz. Bedeli ödenmiş ve hak edilmiş bir vatana, bir devlete ve gurur duyduğumuz bir millete sahibiz. Bedelini ödediğimiz şeylere göz dikenlere bedelini ödediğimiz ve sonuna kadar hakettiğimiz şeyleri gaspetmeye çalışanlara zarar vermeye çalışanlara evet diyerek cevap vereceğiz."



Millet için adım attıklarını ifade eden Çelik, şunları söyledi:



"Bildikleri rejim istismarını gündeme getirip yalan bir biçimde rejim değişikli olacak diyorlar. Haksız hukuksuz, izansız bir biçimde tek adamlık olacak, diktatörlük diyorlar. Hiç bir şekilde bu düzenlemede olmayan eyalet modelinden bahsediyorlar. Milletin olduğu yerde milletin dediği olur. Onların bu söylediklerinin hiçbir doğru değil, geçerliliği yok. Bu 18 maddenin içinde onların söylediklerinin zerre miskal doğruluğu yok. Bu 18 madde millet devlmet için çocukların geleceği için yeni bir hükülmet sistemini ortaya koyuyor."