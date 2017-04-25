AB Bakanı Çelik: "Akpm'nin Kararı Tarihi Bir Hatadır"

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, "Türk demokrasisi bir saldırıya uğramış, parlamentosu bombalanmış ama ne AKPM ne de Avrupa Parlamentosu saldırıya uğrayan bir parlamentoyla dayanışma içerisine girememiş, iş birliği mekanizması üretememişlerdir. Sadece eleştirel bir yaklaşım üretiyorlar. Tarihi bir hatadır" dedi.



Kamu Denetçiliği Kurumunu (KDK) ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ombudsmanlığın önemine değinen Bakan Çelik bu kurumun dünyanın her yerinde toplumsal düzeni sağlayan ve koruyan kurumlardan bir tanesi olduğunun altını çizerek, burasının faaliyetlerini çok önemsediğini ve yakından takip ettiğini söyledi. Bakan Çelik, Şeref Malkoç'un uzun zamandır tanıdığı bir hukukçu olduğunu ve yaklaşımlarının bu kurumla çok örtüştüğünü ifade ederek, "Bu kurumun başkanı olması bizim açımızdan çok kıymetli. Ziyaret edip, birlikte yapabileceğimiz işleri konuşmak adına bugün verimli bir görüşme gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.



KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç ise Türkiye'de önemli konuların gündemde olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin Avrupa Birliği ile münasebeti açısından yapılması gereken çok güzel çalışmalar var, her ne kadar AB bazı kurumlar Türkiye ile ilgili haksızlık yapıyor olsa da, Türkiye bunları aşacak güçte, iradede ve tecrübededir. Bizim önemli ilgi alanlarımızdan birisi de insan haklarıdır sayın bakanımız da AB ile alakadar olduğu için beraber yapabileceğimiz epey çalışmalar var, bunları konuştuk" diye konuştu.



"Tarihi bir hatadır"



Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisinin aldığı karara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çelik, AKPM'nin kararıyla ilgili, "En önemli mesele şu Türk demokrasisi bir saldırıya uğramış, parlamentosu bombalanmış ama ne AKPM ne de Avrupa Parlamentosu saldırıya uğrayan bir parlamentoyla dayanışma içerisine girememişlerdir, iş birliği mekanizması üretememişlerdir. Sadece eleştirel bir yaklaşım üretiyorlar. Tarihi bir hatadır. Türkiye büyük bir devlettir, çok büyük reformlara imza attık bundan sonra da çok büyük reformlara imza atacağız. Bu tip kararlar bizi reform irademizden, Türkiye'nin istikametinden geriye çeviremez, yolumuzdan saptıramaz. Biz tabi ki arzu ederdik ki yine AKPM'de karar alınırken keşke 'Türkiye bir Avrupa devleti' şeklinde yorum yapanların da seslerine kulak verilseydi. Bu kararlar karşısında herhangi bir şekilde istikamet değiştirmeyeceğiz. Özgürlük - güvenlik dengesini güçlü bir şekilde koruyoruz. Sanki bütün ilişkiler sona erdi gibi de düşünmemek lazım, bugünün yarını da var. Beklentimiz Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ın kendisi Türkiye'yi iyi tanıyan birisidir, AKPM'de bu yanlış karara imza atanların daha büyük zararlı faaliyetlere imza atmaması konusunda elinden geleni yapmasıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA