AB Bakanı Çelik Agit Raporunu Değerlendirdi

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) raporundaki iddialar hakkında, "Bu iddiaların ve açıklamaların mesnetsiz olduğunu, herhangi bir temele yaslanmadığını ve objektiflikten uzak olduğunu özellikle vurgulamak isterim." dedi.



Bakanlıkta basın toplantısı düzenleyen Çelik, anayasa değişikliği halk oylaması ve AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin ortak çalışması olan uluslararası gözlem misyonunun raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.



AGİT Genel Sekreteri Lamberto Zannier'in 23 Ocak 2014'te Mısır halkının anayasayı kabulünü tebrik ettiğini hatırlatan Çelik, "Dolayısıyla burada seçimlerle ilgili bir çifte standart olduğu ortadadır. Türkiye'de bu bahsedilen, eleştiri konusu yapılan her şey aslında Türkiye'deki demokrasinin gücünü göstermesi bakımından ele alınması gereken konulardır." ifadesini kullandı.



Çelik, muhalefet partilerinin kampanyalarını özgürce yaptığını belirterek, Türkiye'de referandum öncesi süreçte güçlü bir demokratik kampanya tablosunun ortaya çıktığını söyledi.



Seçmenlerin özgür iradeleriyle sistem değişikliğine oldukça açık bir sonuçla "Evet" dediklerinin altını çizen Çelik, "Referandumun kuralları belli, halkımıza sorulan soru gayet açık. Çıkan sonucun üzerinde de herhangi bir soru işareti söz konusu değil." şeklinde konuştu.



Çelik, Türkiye'de yapılanın sistem değişikliğinden ibaret olduğuna dikkati çekerek, kimin başkan olacağının ise yine hür ve demokratik seçimlerle belirleneceğini vurguladı.



Bazı muhalefet partilerinin spekülasyon üretmeye çalışmalarının kendilerini de var eden demokratik zeminleri hırpalamaktan ve kendi varlık sebeplerini zayıflatmaktan başka bir işe yaramayacağını dile getiren Çelik, "Türkiye'de nasıl bir hükümet sistemi olacağına Türk halkı karar verir." dedi.



Çelik, Türk halkının bu kararıyla AB'ye katılım süreci arasında olumsuz bir bağlantı kurmanın demokrasi kültüründen yoksun olmak anlamına geldiğini belirterek, "Avrupa'daki bazı siyasilerin Türkiye'de çıkan referandum sonucunu, 'Türkiye-AB ilişkilerinin sonu anlamına geldiği' şeklinde bir ifade ile karşılamaları demek, onların demokrasi kültüründen ne kadar yoksun olduklarını ifade eden bir yaklaşım olur." değerlendirmesinde bulundu.



AB ülkelerindeki bazı parti temsilcilerinin güçlü bir şekilde "Evet" oyu çıkan ülkelerdeki Türk vatandaşlarının "sürülmesinden, pasaportlarının ve vatandaşlık haklarının iptal edilmesinden" bahsettiklerine değinen Çelik, "Bu öteden beri söylediğimiz, Avrupa değerlerinin Avrupa'daki bazı siyasi partiler tarafından nasıl tehdit edildiğini açık ve net bir şekilde gösteren, İkinci Dünya Savaşı öncesindeki bazı acı olayları hatırlatan bir yaklaşımdır." ifadesini kullandı.



Çelik, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'ın AGİT gözlemci heyetinin raporuna göre referandum sonuçlarının değerlendirileceğini açıklamalarının son derece yadırgandığının altını çizerek, "Türkiye'de net bir süreç yaşanmıştır. Türk halkının bu demokratik olgunluk sebebiyle tebrik edilmesi gerekirken, böyle net olmayan alanda açıklamalar yapılması Türkiye'deki demokratik olgunluğa gösterilmesi gereken saygıdan uzak bir yaklaşım olarak ele alınır." şeklinde konuştu.



AGİT'in son referandum ile ilgili açıklamalarının anlaşılır olmadığına dikkati çeken Çelik, "Bu iddiaların ve açıklamaların mesnetsiz olduğunu, herhangi bir temele yaslanmadığını ve objektiflikten uzak olduğunu özellikle vurgulamak isterim." dedi.



(Sürecek)