AB Bakanı Çelik - "Adaso 50. Yıl Onur Gecesi Yemeği"
- Adana Sanayi Odası tarafından düzenlenen "50. Yıl Onur Gecesi Yemeği" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in konuşması ADANA - AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana Sanayi Odası tarafından düzenlenen "50.
- Adana Sanayi Odası tarafından düzenlenen "50. Yıl Onur Gecesi Yemeği"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in konuşması ADANA - AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana Sanayi Odası tarafından düzenlenen "50. Yıl Onur Gecesi Yemeği"ne katıldı.
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