AB Bakanı Çelik - 'Adaso 50. Yıl Onur Gecesi Yemeği'

- Adana Sanayi Odası tarafından düzenlenen "50. Yıl Onur Gecesi Yemeği"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in konuşması ADANA - AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana Sanayi Odası tarafından düzenlenen "50. Yıl Onur Gecesi Yemeği"ne katıldı.