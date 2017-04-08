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AB Bakanı Çelik - "Adaso 50. Yıl Onur Gecesi Yemeği"
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AB Bakanı Çelik - "Adaso 50. Yıl Onur Gecesi Yemeği"

- Adana Sanayi Odası tarafından düzenlenen "50. Yıl Onur Gecesi Yemeği" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in konuşması ADANA - AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana Sanayi Odası tarafından düzenlenen "50.

AB Bakanı Çelik - 'Adaso 50. Yıl Onur Gecesi Yemeği'

- Adana Sanayi Odası tarafından düzenlenen "50. Yıl Onur Gecesi Yemeği"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in konuşması ADANA - AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana Sanayi Odası tarafından düzenlenen "50. Yıl Onur Gecesi Yemeği"ne katıldı.

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