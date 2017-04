AB Bakanı Çelik: '16 Nisan'dan Sonra Türkiye'yi Ziyaret İçin Sıraya Girecekler'

AB Bakanı Çelik: "16 Nisan'dan sonra Türkiye'yi ziyaret için sıraya girecekler"

ADANA - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Referadumda güçlü bir evetin çıkması durumunda Türkiye'nin aleyhine konuşanlar Türkiye'yi ziyaret etmek için sıraya girecekler" dedi.

Bakan Çelik, Yüreğir ilçesinde düzenlendiği mitinge, cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine "hayır" diyen muhalefetin, milletin iradesini zayıflatan mevcut sistemin devamından yana olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin koalisyon tehlikesiyle baş başa kalmaması için bu sistem değişikliğini istediklerini anlatan Bakan Çelik, "Normalde bu sistem içinde, hiçbir şekilde siyasi iktidar yetkisi olmadığı halde, siyasi iktidara kavuşma ihtimali olmadığı halde CHP neden bu sistemin devamından yana? çünkü yeni sistem değişikliği gerçekleştiği taktirde, Türkiye'de halkın oyu, siyasi iktidarı inşa etme ve hükumeti kurma açısından daha etkili hale gelecek. Bundan sonra sizlerin sandığa vurduğu mühür hükumetleri daha kuvvetli belirleyecek, devletin yönetilmesinde daha etkili olacak. İşte onun için CHP'nin yöneticileri, halkın iradesinden ve güçlenmesinden korktukları için halkın iradesinin güçlenmesi halinde onlara herhangi bir siyasi iktidar kapısının açılmayacağını bildikleri için onlar da bu mevcut sisteme, bütün çarpıklıklarına rağmen statükoya sarılıyorlar" diye konuştu.

"Bunlar rejim istismarı partileri"

Sistemden kaynaklanan problemleri geride bırakacaklarının altını çizen Bakan Çelik şöyle devam etti:

"cumhurbaşkanlığı hükumet sistemiyle halkın iradesi daha güçlü şekilde hükumete yansıtılacak. 16 Nisan'dan sonra 'evet' oylarıyla hayata geçecek sistemde, sizin iradeniz, oylarınız, hükumetin kurulmasında ve devletin yönetilmesinde daha büyük bir güce sahip olacak."

Rejim değişikliği tartışmalarına değinen Çelik, asıl rejim değişikliğinin darbelerle yapıldığını vurgulayarak, "Türkiye'nin başarısının sırrı, vatandaşın iradesinin sandığa güçlü şekilde yansıması ve siyasi istikrar olduğundandır.

"Milletin iradesi demek, güçlü hükumet, güçlü Türkiye demektir. Onun için, artık sistemden kaynaklanan problemleri geride bırakacağız. 15 yıldır sizlerin verdiği destekle, büyük fedakarlıkla Türkiye'de siyasi istikrar gerçekleştiği için 'istikrar riske girmez, istikrar bir krizle karşı karşıya kalmaz' diye düşünülüyordu. Ama gördük ki 7 Haziran seçimlerinden sonra yine koalisyon ihtimali ortaya çıktı. Yine istikrar tehlikeye girdi. Demek ki vatandaşın iradesi istikrarı ne kadar inşa ederse etsin, sistemden kaynaklanan problemlerin de giderilmesi gerekiyor. Hayır diyen siyasi partiler özellikle CHP bunun bir rejim değişikliği olduğunda ısrar ediyor. Ancak bu bir hükumet sistemi değişikliğidir. Bunlar rejim istismarı partileri" dedi.

16 Nisan akşamı güçlü bir evetin çıkmasının önemine değinen Bakan Çelik, şunları kaydetti:

"Avrupa devletleri her bir elden Türkiye'de hayır çıkması için çalışıyor. Şimdi Türkiye'nin aleyhine konuşanlar 16 Nisan günü güçlü bir evet çıktığında Türkiye'yi ziyaret etmek için sıraya girecekler. 16 Nisan'dan sonra inşallah evetler sisteme güçlü bir şekilde darbesini vurduğunda milletin iradesine, sizlerin iradesine, bütün dünya gördüğünde diyecekler ki bu millet kendi geleceğiyle ilgili bu sisteme karar verdi. Bundan sonrasında Türkiye'de işler daha hızlı, daha etkili ve daha güçlü bir şekilde gerçekleşecek. Türkiye'nin geleceği daha parlak olacak. O yüzden yatırım yapmak isteyenler 16 Nisan'dan sonra evetler çıktığı zaman Türkiye'ye akın akın gelecekler."

Bakan Çelik'e Adana AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, ilçe başkanları ve partililer eşlik etti. Bakan Çelik konuşmasının ardından vatandaşın yanına giderek onlarla sohbet etti. Bakan Çelik, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bakan Çelik'in elinden tutmak isteyen vatandaşlar birbiriyle yarıştı. Bakan Çelik'in miting yaptığı alan ve çevresinde hem özel harekat hem sivil hem de Bakan Çelik'in korumaları geniş güvenlik önlemleri aldı.