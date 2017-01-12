Aatıf Chahechouhe'ya 3 Transfer Teklifi Daha

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Aatıf Chahechouhe belirsizliği sürüyor.



Aatıf Chahechouhe'yu isteyen kulüpler



Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici transferinde kullanmayı düşündüğü Aatıf Chahechouhe, Trabzonspor'a gitmeyi kabul etmedi. Futbolcuyla bordo mavili ekip dışında, üç resmi teklif gelmiş durumda.



Lider Medipol Başakşehir'in yanısıra Osmanlıspor ve Antalyaspor futbolcu için teklif yaptı. Ancak bu teklifler sarı lacivertlilerin beklediğinin altında kaldı.



BONSERVİSİ NE KADAR?



Fenerbahçe yönetimi Faslı futbolcu için 3 Milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Alınan prensip kararına göre bu miktarın altına da kesinlikle inilmeyeceği kulüplere bildirildi.



Aatif Chahechouhe, Fenerbahçe'de kalacak mı?



Faslı futbolcunun Mehmet Ekici transferinde takas olarak kullanılmak istemesinin ardından Aatif Chahechouhe, Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak bakmadı. Bu nedenle kamp kadrosuna dahil edilmeyen oyuncu, çalışmalarını tek başına tesislerde sürdürecekti. Fakat İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle çalışma yapamayan Aatif Chahechouhe'nun formunun düşmemesi nedeniyle kampa çağırıldığı öğrenildi. Sarı lacivertli yönetim, futbolcunun transfer olması halinde yeni takımına hazır bir şekilde gitmesi gerektiğini düşünerek kampa davet etti.