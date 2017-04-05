Aatıf Chahechouhe: Sahada Kupayı Kazanma Adına Ciddi Ruh Vardı

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u yendiği maçta ilk golü atan Aatıf, kısa bir açıklama yaptı. Aatıf, kupayı kazanmayı hedeflediklerini söylerken karşılaşmayı da değerlendirdi.

İşte Aatıf'ın maç sonu sözleri...

"KUPAYI KAZANMA ADINA BİR RUH VAR"

''Kolay bir maç değildi. İyi bir Kayserispor takımı vardı karşımızda. Ciddiydik. Takımda kupayı kazanma adına ciddi bir ruh vardı. Bu görüntümüzü maçın başından sonuna kadar gösterdik. Önemli bir galibiyet oldu.''

"HOCAM ŞANS VERMİYORDU"

''Çok çalıştım. Her zaman istekliydim. Hocamız ilk başlarda fazla şans vermiyordu ama çalışmalarıma devam ettim. Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynayabileceğimi gösterdim. Şans geldiğinde de değerlendirmeye çalıştım. Bu takımın önemli bir parçası olduğumu, olabileceğimi göstermek istiyorum.''