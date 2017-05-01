Aatif Chahechouhe: "Fenerbahçe Olduğumuzu Göstermek Bizim Görevimiz"

Sezon başında, 4 yıllık bir Sivasspor dönemini kapatarak Fenerbahçe formasını geçirdi sırtına...



Pereira'nın talebi doğrultusunda gelen ancak Advocaat'ın öğrencisi olan Aatif Chahechouhe, oynatıldığı tüm maçlarda maksimumunu vermeye çalıştı, çalışıyor... 6 golü, 3 asisti bulunan Faslı oyuncu, içindeki potansiyele çok güveniyor ve takım arkadaşlarıyla birlikte Türkiye Kupası'nı alacaklarını; geriye kalan haftalarda da Lig'de tüm puanları toplayacaklarını dile getiriyor. Hem Fas hem de Fransız vatandaşı olan Aatif röportajından derlenen spotlar şöyle:



-Türkiye'nin en büyük kulübüne, Fenerbahçe'ye geldim. Rekabetin olacağını ve oynamanın zor olacağını biliyordum ama şans gelirse Sivasspor'da yaptığımın aynısını Fenerbahçe'de yapacağıma her zaman inanıyordum, kendimi gösterebileceğimi biliyordum. Rekabet her zaman bizi geliştirir. Kendimize bir şeyler katmamızı sağlar. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde oynayabilecek düzeyde olduğumu ispatlama gayreti içerisinde oldum ve olacağım. Fenerbahçe'de oynamaktan dolayı gurur duyuyorum.



-Oynadığım zaman en iyisini yapmaya her zaman gayret gösterdim. Hocamızın da benim kuvvetli bir mantalitem olduğunu gördüğünü; sezon başına göre; beni daha iyi tanıdığını düşünüyorum.



-Taraftarlarımızın bizi cesaretlendirmesine, itici güç olmalarına çok ihtiyacımız var. Farkı yaratan onlar. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımda beni burayla ilgili en çok etkileyen nokta; stadın dolu olması ve o taraftarların inanılmaz desteğiydi. Şimdi stattaki boşlukları görmek bizim için çok üzücü oluyor... Onları da anlıyorum; bize kızgınlar ama biz iyi bir şeyler yapacaksak birlikte yapacağız. Ne olursa olsun, yanımızda olsunlar.