Aatif Chahechouhe: "Fenerbahçe'de Oynamaktan Gurur Duyuyorum"

Fenerbahçeli oyuncu Aatif Chahechouhe, Fenerbahçe'de oynamaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.



Fenerbahçe'de görev yapan Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe, sarı-lacivertli kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Chahechouhe, sarı-lacivertli kulüpte kendini ispatlamaya devam edeceğini aktararak, "Türkiye'nin en büyük kulübüne, Fenerbahçe'ye geldim. Rekabetin olacağını ve oynamanın zor olacağını biliyordum ama şans gelirse Sivasspor'da yaptığımın aynısını Fenerbahçe'de yapacağıma her zaman inanıyordum, kendimi gösterebileceğimi biliyordum. Rekabet her zaman bizi geliştirir. Kendimize bir şeyler katmamızı sağlar. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde oynayabilecek düzeyde olduğumu ispatlama gayreti içerisinde oldum ve olacağım. Fenerbahçe'de oynamaktan dolayı gurur duyuyorum" dedi.



"En iyisi için gayret ettim"



Sarı-lacivertli futbolcu Chahechouhe, Teknik Direktör Dick Advocaat'ın kendisini tanıdığını dile getirerek, "Oynadığım zaman en iyisini yapmaya her zaman gayret gösterdim. Hocamızın da benim kuvvetli bir mantalitem olduğunu gördüğünü ve sezon başına göre; beni daha iyi tanıdığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Stadın dolması beni çok etkiliyor"



Chahechouhe, Fenerbahçeli taraftarlara takım olarak çok ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, "Taraftarlarımızın bizi cesaretlendirmesine, itici güç olmalarına çok ihtiyacımız var. Farkı yaratan onlar. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımda beni burayla ilgili en çok etkileyen nokta; stadın dolu olması ve o taraftarların inanılmaz desteğiydi. Şimdi stattaki boşlukları görmek bizim için çok üzücü oluyor. Onları da anlıyorum; bize kızgınlar ama biz iyi bir şeyler yapacaksak birlikte yapacağız. Ne olursa olsun, yanımızda olsunlar" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL