Aatif Chahechouhe'dan Transfer Açıklaması

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edilen Aatif Chahechouhe, kendi ağzından yapılan haberi yalandı.



Faslı yıldız, basında yer bulan 'Baskıdan bıktığım için Trabzonspor'un teklifini kabul ettim' açıklamasının doğru olmadığını söyledi. Sosyal medya hesabından yalanlama yayınlayan başarılı oyucu, hiçbir basın mensubuyla görüşmediğini duyurdu.



Aatif Chahechouhe açıklamasında, "Bugünlerde basında yer alan ve benim ağzımdan kullanılan ifadeler gerçek dışıdır. Hiçbir basın mensubuyla, bir kulüp yetkilisiyle görüşmem veya röportajım kesinlikle olmamıştır." sözlerini sarf etti.



İşte o paylaşım:



