Aa Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı Açıklaması

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, "Halk oylaması akşamı bazı siyasiler tarafından kullanılan 'maç sırasında kural değiştirilmez' metaforundan yola çıkarsak, Anadolu Ajansı bu maçın ne taraftarı ne hakemi ne de oyuncusudur. Anadolu Ajansı bu maçın yayıncı kuruluşudur. Sandık başından gelen hiçbir veri bekletilmeden anında aboneye iletilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Kazancı, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Nisan halk oylamasının, halkın yüzde 85,30 oranındaki katılımıyla bir demokrasi şölenine dönüştüğünü belirtti.



Sonuçların ülke ve millet için hayırlı olması temennisinde bulunan Kazancı, halk oylaması süresince fedakarlıkla görev yapan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür etti.



Halk oylaması sonuçlarının açıklanmasıyla, özellikle sosyal medyada Anadolu Ajansına yönelik haksız ithamlar, iftiralar ve hatta hakarete varan ifadelerin kullanıldığına dikkati çeken Kazancı, şunları kaydetti:



"Atatürk'ün kurduğu ve bugün 97. yaşını kutlayan Anadolu Ajansı elbette bilgi edinme amacıyla yapılan eleştirilere saygılıdır. Ancak hakaret ve iftiraların hesabını da yüce Türk mahkemeleri önünde soracaktır. Eleştiri sahiplerinin, kafaları karıştıran birtakım söylentilerden etkilendiklerinin de farkındayım. Eleştiriler özellikle, Anadolu Ajansının sonuçları 'evet' lehinde yüksek başlattığı ve YSK'dan önce abonelere vererek manipüle ettiği şeklindedir."



"Gelen hiçbir veri bekletilmeden anında aboneye iletilmektedir"



Suçlamalara siyasi partilerin de dahil olması nedeniyle açıklama yapmayı gerekli gördüğünü vurgulayan Kazancı, YSK'nın Türkiye'de seçimlerin resmi ve kesin sonuçlarını vermekle yetkili tek kuruluş olduğunu, bu konudaki tüm resmi süreçleri yürüttüğünü anımsattı.



Sandıkların kapanmasının ardından evrak kayıt ve teslimat prosedürleri nedeniyle YSK'nın oy sayımının doğal olarak zaman aldığını belirten Kazancı, şöyle devam etti:



"Anadolu Ajansı ise yaygın veri toplama ağı ile modern yazılım ve donanım altyapısıyla sonuçların daha hızlı ve YSK'dan önce Türkiye'de ve dünyadaki abonelerine ulaştırılmasını sağlamaktadır. Bunun nasıl yapıldığını birkaç cümleyle anlatmak istiyorum. Sandıklar kapatıldıktan sonra tutanak altına alınan ve üyelerce onaylanan veriler, haber ve veri toplama kaynaklarımız tarafından AA'nın merkezindeki havuza online olarak ulaştırılmaktadır. Bu veriler anlık olarak Anadolu Ajansına abone medya kuruluşlarına gönderilmektedir. Halk oylaması akşamı bazı siyasiler tarafından kullanılan 'maç sırasında kural değiştirilmez' metaforundan yola çıkarsak, Anadolu Ajansı bu maçın ne taraftarı ne hakemi ne de oyuncusudur. Anadolu Ajansı bu maçın yayıncı kuruluşudur. Sandık başından gelen hiçbir veri bekletilmeden anında aboneye iletilmektedir. Bu şekilde kamuoyu, sandıklar kapanır kapanmaz hızlıca sonuçları öğrenme fırsatı yakalamaktadır."



"Bu hizmet, AA'nın büyük bir başarısıdır"



Anadolu Ajansının oran değil oy sayısı verdiğine dikkati çeken Kazancı, "Yani hangi sandıktan kaç oy çıktığını net olarak belirtiriz. Bu hizmet, çağa ayak uydurarak teknik altyapısını en son teknolojiyle donatan AA'nın büyük bir başarısıdır ve Batı'daki örneklerden de çok daha hızlıdır. Dünya genelinde bunu yapabilecek haber ajansı sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. Nitekim en son Brexit örneğinde görüldüğü üzere, AB genelinde halk, resmi olmayan kesin sonuçları öğrenebilmek için yaklaşık 5 saat beklemektedir." ifadelerini kullandı.



İlk sonuçların "evet" lehinde yüksek olmasının da iddialardan bir diğeri olduğunu hatırlatan Kazancı, şu bilgileri verdi:



"Seçim sonuçlarının özel kuruluşlarca verildiği son 12 seçimde de bu durum aynı şekilde gerçekleşmiştir. Bunda belirleyici olan, doğudaki sandıkların batıya oranla bir saat erken kapanmış olması ve Türkiye'deki siyasi eğilim ağırlıklarının coğrafi dağılımlarda farklılık göstermesidir. Kaldı ki Anadolu Ajansı bu ilk sonuçları YSK'nın yasak kararını hatırlatarak sadece abonesi olan medya kuruluşlarına bilgilendirme amaçlı göndermiştir ve kamuoyu ile doğrudan paylaşmamıştır. AA'nın kamuoyuna açık yayınları YSK'nın yayın yasaklarını kaldırmasından sonra başlamıştır. Nitekim son dört seçimde olduğu gibi halk oylamasında da AA ve YSK verileri birebir örtüşmüş ve bu, her türlü manipülasyon iddiasını boşa çıkarmıştır."



"Karalama girişimleri AA'nın başarısını da gölgeleyememiştir"



AA'nın halk oylamasının sonuçlarını duyurmadaki başarısının, başta FETÖ ve PKK olmak üzere bütün terör örgütlerinin bilinçli ve planlı saldırılarına maruz kaldığını belirten Kazancı, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Algı operasyonu ve manipülasyon iddiaları, Türkiye aleyhine yürütülen küresel karalama kampanyasının bir parçasıdır. Bu çirkin kampanyayı yürüten ve destek verenlerin kim olduğu tarafımızca bilinmektedir ve kanun önünde hesabı sorulacaktır. Bu saldırılar sadece sosyal medyadaki itibarsızlaştırma ve başarıyı gölgeleme içerikli paylaşımlarla sınırlı kalmamış, illegal örgütlerce AA'nın teknik altyapıları ve sistemleri de hedef alınmıştır. Ancak bu saldırılar, AA'nın güçlü teknolojik altyapısı ve zamanında alınan önlemler sayesinde boşa çıkarılmıştır. Şunu milletimize gururla söylüyorum ki bu önlemler sayesinde terör örgütleri, Türk milletinin seçim sonuçlarını ve sahadan haberleri almasına engel olamamıştır. Karalama girişimleri Anadolu Ajansının başarısını da gölgeleyememiştir."



"AA 11 dilde haber, fotoğraf ve video üretmektedir"



Kazancı, Anadolu Ajansının son yıllarda yaptığı yatırımlarla bir dünya markası olduğunu ve teknolojik altyapısıyla eski hantal yapısından kurtularak küresel ajanslar arasında yerini aldığını bildirerek, açıklamasını şöyle tamamladı:



"Anadolu Ajansının seçim yazılımı ve son beş seçimdeki başarılı performansı dünyadaki ajansların da dikkatini çekmiş ve Güney Asya Haber Ajansları Birliği OANA tarafından ödüle layık görülmüştür. Yakın zamana kadar sadece Türkçe yayın yapan ve dünyayı diğer ajanslar üzerinden tercüme haberler ile takip eden Anadolu Ajansı, bugün dünyanın tamamına yayılmış haberci ağıyla 11 dilde haber, fotoğraf ve video üretmektedir. Türkiye'nin ulusal ajansının seçim sonuçlarını yayınlıyor olması, ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz adına büyük bir kazanımdır. Anadolu Ajansı her zaman olduğu gibi devletinin, milletinin ve bayrağının yanındadır. Bütün bu açıklamalardan sonra eleştiri sahiplerini, Atatürk'ün kurduğu ülkemizin bu güzide kurumuna ve çalışanlarının emeklerine saygıya davet ediyorum."