Aa Samsun Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

Basın Yayın ve Enformasyon Samsun İl Müdürü Mücahit Taşkın, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.



Taşkın, AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'ı makamında ziyaret ederek, Basın Yayın ve Enformasyon Samsun İl Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Sansar'la sohbet etti.



Bölge Müdürü İsa Sansar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Taşkın'a, dünya ve Türkiye'deki gelişmeleri, geniş bir basın kadrosuyla takip ederek kamuoyuyla paylaşan Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında bilgi aktardı.