Aa Sakarya Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hüseyin Kaşkaş, bir süre önce Serdivan'daki yeni bürosuna taşınan Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.





Kaşkaş, ziyaretinde, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan bilgi alarak başarı diledi.



Yalçıntaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA Sakarya Bölge Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Kaşkaş'a bilgi verdi.





Salih Yalçıntaş, ziyaretin sonunda Kaşkaş'a AA tarafından hazırlanan 2016 yıllığını hediye etti.