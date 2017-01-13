Aa Sakarya Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.



Çelik, ziyaretinde AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan bilgi alarak, çalışmalarında başarı diledi.



AA çalışanlarına başarılar dileyen Çelik, AA'nın Türkiye ve dünyanın pek çok noktasında temsilcilikleri olan önemli kurumlardan biri olduğunu söyledi.



Yalçıntaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ajansın vizyonu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç ile Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Hendek İlçe Başkanı Ali Kemal Sofu ile partililer de yer aldı.