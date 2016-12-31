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Aa, Rus Hükumetine Ait New York Eyaletindeki Yerleşkeyi Görüntüledi - New

Aa, Rus Hükumetine Ait New York Eyaletindeki Yerleşkeyi Görüntüledi - New

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : - Yerleşkeden detaylar NEW YORK - ABD yönetiminin "Rusya'ya yaptırımlar" kapsamında 1 gün içinde boşaltılmasını istediği Rus hükumetine ait New York eyaletindeki yerleşke, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Aa, Rus Hükumetine Ait New York Eyaletindeki Yerleşkeyi Görüntüledi - New

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
- Yerleşkeden detaylar NEW YORK - ABD yönetiminin "Rusya'ya yaptırımlar" kapsamında 1 gün içinde boşaltılmasını istediği Rus hükumetine ait New York eyaletindeki yerleşke, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

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