Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Vali Memiş, katıldığı oylamada, haber kategorisinde Münir Zakiroğlu'nun "Vatandaşların darbe girişimi protestoları", yaşamda Cem Genco'nun "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu", sporda ise Elif Öztürk'ün "Fenerbahçe-Kızılyıldız Telekom Maçı" isimli fotoğrafına oy verdi.



Vali Memiş, Anadolu Ajansı'nın çok önemli haber ajansı olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı'nın hayatın her alanında insanları bilgilendiğini belirten Vali Memiş, şöyle konuştu:



"Benim için haber kategorisinde Gümüşhaneli hemşerimiz olan Şerife Boz ablanın 15 Temmuz'da ehliyeti olmadığı halde kamyonu alarak kendisine bir vatandaşlık görevi bilip o darbe girişiminin karşısındaki duruşunu simgeleyen fotoğrafını tercih ettim. Onu çok önemli görüyorum. Çok değerli olduğuna inanıyorum. Yaşam kategorisinde yine bizim gönül coğrafyamızın bir parçası olan Suriyeli çocukların bir uluslararası kamptaki her şeye rağmen çocuk oldukları için bir sinema gösterisindeki bakışları ifade eden ve aslında sinema izlerken bile gözlerindeki o hüznü görebileceğiniz o fotoğrafı tercih ettim. Spor kategorisinde ise bir basketbol topunun peşindeki üç tane sporcunun çok güzel bir pozisyonda topu yakalamak için verdiği mücadeleyi simgeleyen fotoğrafı seçtim."



Fotoğraflarda emeği geçen muhabirlere teşekkür eden Vali Memiş, "Gümüşhane'den de çekilmiş bir fotoğrafı burada görmek isteriz. Gümüşhane'den çekilecek doğa fotoğrafının da sıralamaya girebileceğini düşünüyorum" dedi.