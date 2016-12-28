Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



AA Düzce Bürosu'nu ziyaret eden Dağlı, muhabirlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Vali Dağlı, daha sonra AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.



Zülkif Dağlı, "haber" kategorisinde Abdullah Coşkun'un çektiği "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" isimli fotoğrafa oy verdi.



"Yaşam" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Bursa'da Ramazan" isimli fotoğrafı oylayan Dağlı, "spor" kategorisinde ise oyunu Volkan Furuncu'nun çektiği "Muhammed Ali'nin vefatı" isimli fotoğraf için kullandı.



Tüm fotoğrafları beğendiğini aktaran Vali Dağlı, Anadolu Ajansı çalışanlarına başarı dilediklerini iletti.