Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Anadolu Ajansı (AA) tarafından her yıl düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Gül, "haber" kategorisindeki 19, "yaşam" kategorisindeki 15 ve "spor" kategorisindeki 11 fotoğrafı tek tek inceledi.



İlk olarak "haber" kategorisi için oy kullanan Gül, Elif Öztürk'ün "Türkiye darbe girişimine karşı tek yürek" adlı fotoğrafına oy verdi. Gül, "yaşam" kategorisinde Agoes Rudianto'nun "Deniz'den plastik çöp toplayan çocuklar", "spor" kategorisinde de Bülent Doruk'un "Şenol Güneş" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.



Gül, 2016 ülke için iyi geçmeyen bir yıl olsa da Anadolu Ajansı'nın bu aşamada birçok fotoğraf kaydettiğini dile getirerek, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Onların arasından tercih yapmak çok zor oldu. Bu fotoğrafları kaydeden Anadolu Ajansı muhabirleri ve foto muhabirlerini tebrik ediyorum." dedi.