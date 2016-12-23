Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf beğendi.



Yazıcı, "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında AA Bursa Bölge Müdürü Zafer Akpınar'dan bilgi aldı, fotoğrafları inceledi.



Özellikle Suriye olmak üzere dünyanın birçok noktasından çekilen her fotoğrafın anlamlı ve etkileyici olduğunu ifade eden Yazıcı, "Haber" kategorisinde Jawad Al Rifai'nin "Suriyeli çocuğun gözyaşları", "Yaşam" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Bursa'da Ramazan" ile "Spor" kategorisinde Volkan Furuncu'nun "Muhammed Ali'nin vefatı" başlıklı fotoğraflarını beğendi.



AA'nın fotoğraflarını çok beğendiğini vurgulayan Yazıcı, özveriyle çalışan, dünyanın dört bir yanında haber, fotoğraf ve görüntü üreten AA çalışanlarını kutladı, işlerinde başarılar diledi.