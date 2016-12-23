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Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
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Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şimşek, makamında "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Münir Zakiroğlu'nun çektiği, İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşların Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto ettiği "Vatandaşın darbe girişimini protestoları" isimli fotoğrafa oy verdi. Şimşek, bu senenin en önemli konusunun darbe girişimi olduğunu söyledi.

Yaşam kategorisindeki fotoğrafları incelerken "Burada kastedilen yaşamın güzellikleri ve zorlukları" değerlendirmesinde bulunan Şimşek, bu kategoride Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kedileri" adlı fotoğrafını beğendi.

Şimşek, spor kategorisinde de Volkan Furuncu'nun "Muhammed Ali'nin vefatı" adlı fotoğrafına oy verdi.

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