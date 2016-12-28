Aa'nın "Yılın Fotoğrafı" Oylaması

Bosna Hersek Savunma Bakanı Marina Pendes, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Oylama hakkında bilgi alan ve fotoğrafları inceleyen Pendes, "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.



Pendes, AA'nın bu yılki fotoğraflarının son derece etkileyici olduğunu belirterek 2016'da yaşanan terör saldırıları ve Suriye'deki savaş nedeniyle üzgün olduğunu ve bu nedenle "haber" kategorisinde oy kullanmak istemediğini söyledi.



Yaşam kategorisinin "geleceğe umutla bakan bir yanı" olduğunu ifade eden Pendes, bu kategoride 2 fotoğrafa oy verdi. Pendes, "yaşam" kategorisinde Sinan Gül'ün çektiği "Süper ay" ve Agoes Rudianto'nun "Denizde plastik çöp toplayan çocuklar" fotoğraflarını seçti.



Pendes, spor kategorisinde de Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Eren Derdiyok'un golü" fotoğrafına oy verdi.