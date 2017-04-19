Aa'nın Seçim Yayını Takdir Topladı

Medya kuruluşlarının temsilcileri, Anadolu Ajansının (AA) anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonuçlarını, yayın ilkeleri doğrultusunda güvenilir, tarafsız ve hızlı şekilde gerçekleştirdiği konusunda hemfikir.



AA'nın, "16 Nisan 2017 Halk Oylaması" özel yayınıyla verileri, televizyon ekranlarının yanı sıra ulusal ve yerel gazetelerle internet sitelerinde yer alırken, AA'nın seçim sonuçlarını siyasi partiler de yakından izledi.



Referandum sonuçlarını en hızlı ve doğru şekilde aktaran AA, 16 Nisan akşamı ulusal TV kanalları, internet siteleri, yerel televizyonlar ve uluslararası basının tercihi oldu.



"Son derece hızlı bir şekilde halka sonuçları yansıtabildik"



Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan CNN Türk Haber Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Boratav, "Anadolu Ajansından aldığımız verilerin akışında bize yansıyan herhangi bir sorun olmadı. Herhangi bir 'sağlıksız durum' izlenimi edinmedik." dedi.



AA ile daha önceki bazı seçimlerde de çalıştıklarını dile getiren Boratav, şöyle devam etti:



"Biraz da tabii referandum olmasının getirdiği bir hızla oylar hızlı sayıldığı için, dışarıdan gelen birtakım tepkiler de oldu. 'Bu kadar çabuk nasıl sayıldı bu oylar?' diyenler de oldu. Son derece hızlı bir şekilde halka sonuçları yansıtabildik. Seçim gecesi Anadolu Ajansının sonuçları hızlı aktarmasıyla, örneğin Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) partilere giden sonuçların daha yavaş olmasının yarattığı bir tartışma da oldu. Ayrıca, ilk gelen sonuçların ortaya koyduğu ortalamayla, gecenin sonunda ortaya çıkan ortalamanın yarattığı durum da bir başka tartışma oldu. Birincisi, ben neredeyse 1989'dan beri her seçim yayınının içinde olan bir insan olarak şunu biliyorum; Türkiye'de ilk gelen seçim sonuçlarıyla, son çıkan tabloda hep çok ciddi farklar vardır. Çünkü Doğu, Güneydoğu ve kırsal kesimden gelen oyların ortalamasıyla, Türkiye ortalaması birbirinden önemli ölçüde farklıdır. Dolayısıyla erken sonuçlarla gecenin ileri saatlerinde çıkan tablo arasında hep bir fark vardır ve biz neredeyse her seçim akşamı bunun yarattığı tartışmayı yaşıyoruz. Dolayısıyla benim yabancısı olduğum bir tartışma değil. İnsanlar da sonunda bu farklılığın değiştiğini görüyorlar."



Ferhat Boratav, ikinci tartışmanın sonlanması için ise YSK'nın sayılan oyların bilgisini toplama sürecini hızlandırması gerektiğini aktararak, "Bana kalırsa bu sonuçları da YSK dağıtmalı. Böylece bu tartışmalar ortadan kalkar. Ben bunun yapılamayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. ya da YSK, kendi elindeki sonuçları kimseye vermesin, partiler de dahil herkes Anadolu Ajansından alsın. YSK da kendi sonuçlarını ertesi gün açıklasın. YSK'da süreç doğal olarak uzuyor, sonuçlar da YSK'ya daha yavaş akıyor. Buna karşılık, bu işlemler olmadığı için Anadolu Ajansına sonuçlar çok daha hızlı geliyor. Bizim açımızdan önemli olan nihai olarak AA'nın sonuçlarıyla, YSK'nın sonuçlarının, ondalıklarına, yüzdeliklerine kadar birbirine uyup, uymadığı. Uyuyorsa bir şey yok zaten."



"Anadolu Ajansının iyi bir sınav verdi"



Kanal 24 Haber Koordinatörü Ömer Özkök de şu değerlendirmede bulundu:



"Verilerin doğru olması, hızlı olması kadar önemliydi. Dolayısıyla Anadolu Ajansından hem hızlı hem doğru veriyi alarak ekrana aktarmak, seyircilerimizi o noktada bilgilendirmek önemliydi. Bu da Anadolu Ajansının iyi bir sınav verdiğini gösteriyor. Zira doğru verilerin, sağlıklı bir zeminde bize hızlı ulaştırılması sebebiyle biz aldığımız hizmetten son derece memnunuz. Ben bir basın mensubu olarak almış olduğum hizmetin, sıfır hatayla, hızlı ve doğru olarak elimize ulaşmasından dolayı tatmin edici olduğunu düşünüyorum."



TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı Haber Koordinatör Yardımcısı Fatih Şahingöz ise AA'dan referandum verilerini alırken herhangi bir sorun yaşamadıklarını, ajansın üzerine düşeni başarıyla yerine getirdiğini belirterek, "Ancak biz de bir açıdan devlet dairesi olduğumuz için mecburen YSK'nın yayın yasağını kaldırmasını bekledik.Bu nedenle verileri yasak kalktıktan sonra yayınlamaya başladık. Tabii birçok kanal yasaktan önce yayına başladı. Ajans verileri önceden verip, yayın yasağını beklemelerini kuruluşlara bırakıyor. Ancak benim TRT açısından önerim, ajansın yayın yasakları kalkana kadar veri göndermemesi. Bu şahsi kanaatim. Bu durum, bütün kuruluşlara aynı adaleti tanır." diye konuştu.



"AA, bilgileri sıfıra yakın hata payıyla bize aktardı"



Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk de "Anadolu Ajansı, güvenilir bir ajans olduğunu bize tekrar ispat etti. Çünkü verileri, çok hızlı şekilde bizlere, abonelere hata payı bırakmadan ulaştırdı. AA, neredeyse sıfıra yakın hata payıyla bilgileri bize aktardı. Bu anlamda AA sayesinde çok başarılı bir referandum yayını yaptık." dedi.



Öztürk, referandum akşamı saat 21.00 sıralarında neredeyse tüm sonuçların öğrenildiğine işaret ederek, şunları söyledi:



"Bu anlamda ben Anadolu Ajansını tebrik ediyorum ve başarılı buluyorum. Öte yandan CHP sözcülerinin doğrudan isim de vererek Anadolu Ajansına haksızlık yaptığına ben de şahit oldum. Burada şunu söylemek lazım, onların kendi veri akışlarında, iddiaları o yönde, yavaşlama vardı ve bu nedenle yavaş hareket ediyorlardı. Ancak Anadolu Ajansı, abonelerine verileri, bilgileri o kadar hızlı ulaştırdı ki dolayısıyla, kendilerince fark diye söyledikleri mesele, aslında kendi yavaşlıklarından kaynaklandı. Yoksa Anadolu Ajansının şu anki sonuçlarıyla, devletin resmi olmayan sonuçları arasında bir fark var mı? Hayır, yok. Bunu bildikleri halde ilk gün, ısrarla sisteme giren oylar konusunda, özellikle CHP sözcüleri, esasında kendi sistemlerinin geri olmasından kaynaklanan bir manipülasyon yapmak istediler. Ben bunun çok haksız bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Çünkü Anadolu Ajansı, daha önceki tecrübelerimizden de biliyoruz, sağlıklı veri akışını bu referandumda da sağladı. Bence bu büyük bir başarıdır."



"Anadolu Ajansının bu çalışmasından çok memnun olduk"



TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Yücel Koç ise AA'nın "16 Nisan 2017 Halk Oylaması" özel yayınını gayet başarılı bulduğunu belirterek, "Başarılı bir akış oldu. Kısa bir zamanda bunun tamamlanmış olması önemliydi. Verilen çok sorunsuz bir şekilde geldi. o anlamda biz Anadolu Ajansının bu çalışmasından çok memnun olduk." ifadelerini kullandı.



AA'ya yönelik eleştirilere de değinen Koç, şunları kaydetti:



"Biz yaklaşık bir ay önce bir avukattan, 'Seçim gecesi, sandık kurulu başkanlarıyla ilgili bir operasyona hazırlanılıyor' yönünde bir ihbar alıp, haberleştirmiştik. 'Sandık kurullarında CHP, HDP ve FETÖ bir tezgah hazırlıyor aman buna dikkat edin.' diye uyarmıştı. Biz bir hile yapılıp, bunun da 'evet cenahına' özellikle AK Parti'ye yıkılacağını bekliyorduk. Bunu bir ay öncesinden haber yaparak, hatta seçimden bir iki gün önce de tekrarlayarak bu uyarımızı yapmıştık. Nitekim tam beklediğimiz gibi oldu. Hemen daha sonuçlar bile belli olmadan mühür, pusula oyununu ortaya koydular. Bunu yapanların birçoğu yine kendileriydi. Oraya önceden sızdırdıkları sandık başkanları, vatandaşın sandığa giderken kullanacakları oylara mühür basmayarak bir anlamda manipülasyon yaptı. Anadolu Ajansının üzerine gelinmesi de bunun bir parçasıydı. Sonuçta beş partinin temsilcisinin huzurunda kullanılan ve açılan sandıklarla, önlerinde sayılan oylarla ilgili manipülasyon yapmış olmaları, bunun üzerine sanki Anadolu Ajansı, yanlış veriyormuş gibi manipülasyon yapmaları, özellikle FETÖ, PKK destekçilerinden, CHP cenahından beklenen bir şeydi. Bunu ortaya koydular. Biz bunlara alıştık son dönemde Türkiye'de ama inşallah Türkiye bu oyunları bozacak güçte."