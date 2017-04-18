Aa'nın Seçim Yayını Takdir Topladı

Medya kuruluşlarının temsilcileri, Anadolu Ajansının (AA) anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonuçlarını, yayın ilkeleri doğrultusunda güvenilir, tarafsız ve hızlı şekilde gerçekleştirdiği konusunda hemfikir.



AA'nın, "16 Nisan 2017 Halk Oylaması" özel yayınıyla verileri, televizyon ekranlarının yanı sıra ulusal ve yerel gazetelerle internet sitelerinde yer alırken, AA'nın seçim sonuçlarını siyasi partiler de yakından izledi.



Referandum sonuçlarını en hızlı ve doğru şekilde aktaran AA, 16 Nisan akşamı ulusal TV kanalları, internet siteleri, yerel televizyonlar ve uluslararası basının tercihi oldu.



AA'nın "16 Nisan 2017 Halk Oylaması" özel yayınını değerlendiren CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Türkiye'nin tarihi gününde, Anadolu Ajansının da çok önemli bir görev üstlendiğini ve son derece başarılı bir yayıncılık yaptığını söyledi.



Veri akışının tam zamanında ve çok hızlı geldiğini ifade eden Aktaş, "Kabul etmek gerekir ki 50 milyonun üzerinde seçmenin oy kullandığı Türkiye'de, bu sonuçları birkaç saat içinde halka duyurmak çok ciddi başarıdır. Ayrıca, yine bu sonuçları hiçbir aksilik olmadan tüm medya kuruluşlarının terminallerine gönderip, yayınlarına katkıda bulunmak da yine son derece önemli bir başarı." vurgusunu yaptı.



"Manipülasyon iddiaları çok yersiz"



Habertürk TV Haber Koordinatörü Mehmet Yeşilkaya, AA'nın veri akışında bir sıkıntı görmediğini, dolayısıyla manipülasyon iddialarının çok yersiz olduğunu dile getirdi.



Yeşilkaya, veri akışının son derece makul ve yerinde olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Sonuçta ilk açılan sandıklardan bir şey beklemek de doğru değil. Açılan sandık sayısı belli, yüzdesi de belli. İlk etapta yüzde 50 'hayır' da çıkabilir, yüzde 50 'evet' de çıkabilir. İddialar çok fazla komplo gibi geliyor. Beni rahatsız eden bir veri gelmedi. Diyelim ki yüzde 30-40'larda hala yüzde 65-70'lerde olsaydı 'evet' oranı, 'Acaba Anadolu Ajansı manipülasyon mu yapıyor veriler hakkında?' sorusu aklımıza gelebilirdi. Böyle bir şey olmadı. Yüzde 2-3-4'lerde bu rakam vardı, o da zaten doğal bir şey."



Yayının, AA'nın yayın ilkeleriyle örtüştüğünü belirten Yeşilkaya, "Anadolu Ajansı, bence son derece yerinde ve hakkaniyetli bir şekilde götürdü operasyonu. Mutlaka operasyonda eksiklik vardır ama 'Manipülatif bir yayın yaptı.' dersek çok büyük haksızlık yapmış oluruz ajansa." diye konuştu.



"AA, yukarıya dönük bir trend izliyor"



A Haber TV Haber Müdürü Murat Yancı, Anadolu Ajansına genel olarak bakıldığında olumlu bir süreç gördüğünü ve daha yukarıya dönük bir trend izlediğini düşündüğünü söyledi.



Seçim gecesinde de AA'nın geçmişe oranla daha iyi olduğunu dile getiren Yancı, "Bir kıyas yapmak için karşınızda çok ciddi bir rakip olması lazım. Anadolu Ajansının karşısında seçim sonuçlarını veren başka bir ajans da olmadığı için çok da sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için bir şeyle kıyaslamak lazım bana göre." dedi.



Yancı, manipülasyon iddialarına ilişkin de böyle bir şeyin olduğunu düşünmediğini belirterek, şunları kaydetti:



"Her seçim sonrası bu tür iddialar ortaya atılır. Özellikle kim geriden geldiyse Türkiye'nin maalesef böyle bir geleneği var. Sürekli manipülasyon... Tamam da oylar zaten atılmış. Bir şekilde diyelim ki manipülasyon yaptın, onun son tahlilde katkısı ne olacak? Oyları değiştirme şansın yok, zaten oyu atan atmış. Oyların kullanımı bitmeden, sen çıkıp 'Yüzde 70 şu önde gidiyor.', 'Yüzde 40 şu geride.' dersen manipülasyon olur. Diğer taraftan diyelim ki sen çok önde gösterdin, bunun katkısı kime? Dolayısıyla bir manipülasyon olacağına ihtimal vermiyorum. Eskiden 3 ajans sonuçları verirken, yine benzer iddialar olmuştu."



"Anadolu Ajansına güveniyorum"



Sabah Gazeteci Haber Koordinatörü Şaban Arslan, AA'nın referandum günü yaptığı çalışmayı başarılı bulduğunu belirtti.



Manipülasyon yapıldığı eleştirilerine katılmadığını anlatan Arslan, şunları söyledi:



"Maniple nasıl oluyordu? Geçen sene CİHAN Haber Ajansı diye bir ajans vardı, asıl onlar maniple ediyordu. Bu tür şeylerin tek elden, devlet eliyle yapılması daha doğru bence. Anadolu Ajansı sonuçta bir devlet kuruluşu. Ben destekliyorum, çok güzel ve başarılıydı. Tebrik etmek lazım. O işin kolay bir iş olmadığını biliyorum. Eski çalıştığım medya kuruluşunda bu işi bütün il ve ilçelerdeki sandık başlarında yapmaya çalışıyorduk ama kolay bir iş değil. Manipleye açık bir iş ama Anadolu Ajansının da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de böyle bir şeye ihtiyacı yok. Devletimize güvenmek zorundayız."



Arslan, olumsuz eleştirilere ilişkin ise "Kaybedenler mutlaka bir kulp takacaklar. Bence Anadolu Ajansı çok başarılıydı. Benim aklıma en ufak bir olumsuz düşünce gelmedi. Sosyal medyada buna ilişkin yorumları gördüm ama okuma gereği bile duymadım. Bu konuda sabit fikirli değil, sabitim. Anadolu Ajansına güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Sonuçları, temiz, anlaşılır ve çok hızlı ulaştırdı"



Yeni Şafak Gazetesi Haber Müdürü Recep Yeter, AA'yı referandum gecesi çok başarılı bulduğunu, başarısındaki en önemli hususun, sonuçları temiz, anlaşılır ve çok hızlı bir şekilde ulaştırması olduğunu vurguladı.



AA'nın zihinlerde kafa karışıklığına yol açacak bir boşluk bırakmadan, başarıyla abonelerine ve dolayısıyla vatandaşlara sonuçları ulaştırdığını anlatan Yeter, "Bence sonuçları geçme konusundaki tutarlılığı önemliydi. Özellikle sandık açılma yüzdeleri ile oyların dağılımı arasındaki tutarlılık insanlara seçim sonucunun nereye gittiğini doğru okuma fırsatı verdi. Yayınladığı yüzdeli pastalar anlaşılır olmayı sağladı. Bunlar sistemin başarısı ile ilgili hususlardı." diye konuştu.



Önceki seçimlerle kıyaslandığında daha önce pek çok ajans tarafından ve çok farklı yollarla gerçekleştirilen bu uygulamanın, bu yıl Anadolu Ajansı tarafından servis edildiğini hatırlatan Yeter, "Sonuçların üzerinde en ufak bir kuşku oluşturmayacak şekilde çok açık, çok net haliyle vatandaşlara ulaştırılması önemliydi. AA'yı bu çalışması dolayısıyla tebrik ediyorum." dedi.



Anadolu Ajansının analiz haberlerinin faydalı olduğunu düşündüğünü aktaran Yeter, "Ancak haberlerde biraz daha derinlemesine analizlere yer verilebilirdi. Özellikle toplumun hangi sosyolojik katmanları, hangi yönde oy kullandılar ve bu sosyolojik katmanlar arasındaki oy dağılımları üzerinden çalışmalar yapılması daha iyi olabilir. AA'dan önümüzdeki günlerde buna ilişkin analiz haberler geleceğini düşünüyor ve bekliyorum." ifadelerini kullandı.



"Anadolu Ajansı farkını ortaya koydu"



Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel, AA'nın seçim sonuçlarını bu sene daha net ve çabuk ilettiğini söyledi.



Kendisi için önemli olan hususun, "En çok evet nerede çıktı?", "En çok hayır nerede çıktı?" tarzında haberler olduğunu anlatan Yüksel, şunları aktardı:



"Bunu hızlıca görebildik. Güneydoğu'daki eski seçimlerdeki oy oranları ve son oy oranlarının karşılaştırılarak verilmesi de çok önemliydi. Büyükşehirler ve ilçe bazlarındaki sonuçların verilmesi de iyi oldu. Daha çabuk ve daha iyi fotoğraflar geldi. Bu sene Anadolu Ajansı farkını ortaya koydu. Diğer ajanslar istenileni veremedi. Karşılaştırma ve analizleri önemli buldum ve biz de çok faydalandık bunlardan. Yurt dışında nerede, ne kadar oy kullanıldığı da önemliydi. Oralardan gelen fotoğraflar da iyiydi."