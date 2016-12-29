Aa'nın 'Milli Iradenin Yükselişi Sergisi' Açıldı - Batum

Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin objektifinden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi" Gürcistan'ın Batum kentinde açıldı.



Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu ve Anadolu Ajansı işbirliği ile gerçekleştirilen "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi"nin açılışı dolayısıyla Batum'daki Leogrand Oteli'nde bir resepsiyon düzenlendi. Açılışa Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Zurab Pataradze, Acara Özerk Cumhuriyeti Yüksek Şura Başkanı Davit Gabaidze, bakanlar, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Yasin Temizkan, Türk iş adamları ve davetliler katıldı.



Batum Başkonsolosluğu ev sahipliğinde düzenlenen sergi açılışında konuşan Batum Başkonsolosu Temizkan, 15 Temmuz'da FETÖ'nün Türkiye tarihinde görülmeyen bir ihanete kalkıştığını ve başarısız darbe girişimini düzenlediklerini hatırlattı.



Türk milletinin silahlara ve tanklara karşı nasıl başarılı olabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Temizkan, "Korkma kelimesiyle başlayan İstiklal Marşı'na sahip olan milletimiz, korkmadığını, silahlara ve tanklara karşı hiçbir silah kullanmadan başarılı olabileceğini, hem milletimize hem de tüm dünyaya göstermiş oldu." şeklinde konuştu.



Darbe girişimi sırasında karanlık bir geceyi aydınlığa dönüştüren kahraman Türk halkının dünyaya olan mesajının, 'Türkiye'nin dışarıdan yönetilmesine kimsenin müsaade etmeyeceği ve Türkiye'nin geleceğine Türk halkının karar vereceği' olduğunu ifade eden Temizkan, darbe girişimin hemen ardından Türkiye'ye verdiği destek için Gürcistan'a teşekkür ettiklerini söyledi.



"Barışın önemini unutmamalıyız"



Sergi açılışında konuşan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Pataradze, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'de çok zor anlar yaşandığını belirtti. Dost ve kardeş ülkede o günlerde tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Pataradze, şunları kaydetti:



"Bugün düzenlenen sergi de gösteriyor ki biz barışın değerini unutmamalıyız. Biz barışın değerini biliyoruz. Dost ve kardeş ülkemize barış ve başarılar dilemek istiyorum. Dilerim ki benzer olaylar artık hiç yaşanmasın."



Türkiye ile Gürcistan arasında birçok alanda güçlü ilişkilerin olduğunu ifade eden Pataradze, Türkiye'yi desteklediklerini vurguladı. Barış ve kalkınma sürdürülmesi için iki ülke olarak iş birliğinin devam ettirilmesi gerektiğini belirten Pataradze, "Barışın sürdürülmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Ülkelerimizin kalkınması için her şeyi yapmalıyız." şeklinde konuştu.



AA'nın hazırladığı ve darbe girişimine ilişkin bilgilerin ve fotoğrafların yer aldığı kitapçığın dağıtıldığı "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi" yoğun ilgi gördü.