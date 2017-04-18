Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Aa Genel Müdürü Kazancı'dan 'Halk Oylaması' Açıklaması
Ara
BİST 90.654 %0,66
DOLAR 3,6702 %-1,60
EURO 3,9086 %-0,93
PARİTE 1,0645 %0,31
ALTIN 151,83 %-1,67
FAİZ 11,28 %-1,57
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Aa Genel Müdürü Kazancı'dan 'Halk Oylaması' Açıklaması

AA Genel Müdürü Kazancı, "Halk oylaması akşamı bazı siyasiler tarafından kullanılan 'maç sırasında kural değiştirilmez' metaforundan yola çıkarsak. Anadolu Ajansı bu maçın sadece yayıncı kuruluşudur" dedi.

Aa Genel Müdürü Kazancı'dan 'Halk Oylaması' Açıklaması

AA Genel Müdürü Kazancı, "Halk oylaması akşamı bazı siyasiler tarafından kullanılan 'maç sırasında kural değiştirilmez' metaforundan yola çıkarsak. Anadolu Ajansı bu maçın sadece yayıncı kuruluşudur" dedi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Anadolu Ajansı, Kazancı, Metafor, Halk oylaması, Maç, Açıklama