Aa Genel Müdürü Kazancı'dan 'Halk Oylaması' Açıklaması
AA Genel Müdürü Kazancı, "Halk oylaması akşamı bazı siyasiler tarafından kullanılan 'maç sırasında kural değiştirilmez' metaforundan yola çıkarsak. Anadolu Ajansı bu maçın sadece yayıncı kuruluşudur" dedi.
AA Genel Müdürü Kazancı, "Halk oylaması akşamı bazı siyasiler tarafından kullanılan 'maç sırasında kural değiştirilmez' metaforundan yola çıkarsak. Anadolu Ajansı bu maçın sadece yayıncı kuruluşudur" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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