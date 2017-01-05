Aa Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi Sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketine katılan ekonomistler, 2016'nın kasım ayında arındırılmamış sanayi üretim endeksinin 2015'in aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 artmasını öngörüyor.





AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 9 Ocak Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.





Ankete katılan ekonomistlerin 10'u arındırılmamış, 8'i takvim etkisinden arındırılmış ve 4'ü mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentisini bildirdi.





Buna göre ekonomistlerin kasımda arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 2,8, medyanı ise yüzde 2,9 oldu. Ekonomistlerin söz konusu ay için arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 5,5 ila eksi 1,4 aralığında yer aldı.





Öte yandan, kasım ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 1,7 ve mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,01 artacağı tahmin ediliyor.





Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, 2016'nın ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 2, mevsim ve takvim etkisi arındırılmış sanayi üretimi endeksi aylık bazda yüzde 3,7 artmıştı.