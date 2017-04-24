Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Aa Finans "Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi" Sonuçlandı
Ara
BİST 93.417 %1,07
DOLAR 3,5834 %-0,94
EURO 3,8905 %-0,35
PARİTE 1,0854 %1,18
ALTIN 146,52 %-2,53
FAİZ 11,22 %0,63
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Aa Finans "Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi" Sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ankete katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi), borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı) ve marjinal fonlama oranında (faiz koridorunun üst...

Aa Finans

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ankete katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi), borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı) ve marjinal fonlama oranında (faiz koridorunun üst bandı) değişiklik beklemiyor.

AA Finans'ın, TCMB'nin 26 Nisan Çarşamba günü gerçekleştireceği PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin tamamı yüzde 8 olan politika faiz oranı, yüzde 7,25 olan faiz koridorunun alt bandı ve yüzde 9,25 olan faiz koridorunun üst bandının sabit tutulacağını öngörüyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 13'ü yüzde 11 olan geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranının sabit kalacağını, ekonomistlerin 8'i ise 25-75 baz puanlık artış olabileceğini tahmin ediyor.

Mart ayındaki PPK toplantısında politika faizi, faiz koridorun alt ve üst bandı sabit tutulurken, GLP borç verme oranı ise yüzde 11'den yüzde 11,75'e yükseltilmişti.

TCMB takvimine göre, PPK'nın bir sonraki toplantısı 15 Haziran 2017'de yapılacak.

Ekonomistlerin faiz beklentileri şöyle:

Politika faizi (Yüzde 8,00)
Katılımcı sayısı: 21
21 ekonomistDeğişim beklemiyor
Faiz koridorunun alt bandı (Yüzde 7,25)
Katılımcı sayısı: 21
21 ekonomistDeğişim beklemiyor
Faiz koridorunun üst bandı (Yüzde 9,25)
Katılımcı sayısı: 21

21 ekonomistDeğişim beklemiyor
GLP borç verme faizi(Yüzde 11,75)
Katılımcı sayısı: 21Artırım
3 ekonomist25 baz puan
3 ekonomist50 baz puan
2 ekonomist100 baz puan
13 ekonomist Değişim beklemiyor

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikaları Kurulu, Türkiye Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Repurchase Agreement, Para Kurulu, 15 Haziran, 26 Nisan, Çarşamba, Politika