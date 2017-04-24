Aa Finans "Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi" Sonuçlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ankete katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi), borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı) ve marjinal fonlama oranında (faiz koridorunun üst...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ankete katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi), borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı) ve marjinal fonlama oranında (faiz koridorunun üst bandı) değişiklik beklemiyor.
AA Finans'ın, TCMB'nin 26 Nisan Çarşamba günü gerçekleştireceği PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin tamamı yüzde 8 olan politika faiz oranı, yüzde 7,25 olan faiz koridorunun alt bandı ve yüzde 9,25 olan faiz koridorunun üst bandının sabit tutulacağını öngörüyor.
Ankete katılan ekonomistlerin 13'ü yüzde 11 olan geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranının sabit kalacağını, ekonomistlerin 8'i ise 25-75 baz puanlık artış olabileceğini tahmin ediyor.
Mart ayındaki PPK toplantısında politika faizi, faiz koridorun alt ve üst bandı sabit tutulurken, GLP borç verme oranı ise yüzde 11'den yüzde 11,75'e yükseltilmişti.
TCMB takvimine göre, PPK'nın bir sonraki toplantısı 15 Haziran 2017'de yapılacak.
Ekonomistlerin faiz beklentileri şöyle:
|Politika faizi (Yüzde 8,00)
|Katılımcı sayısı: 21
|21 ekonomist
|Değişim beklemiyor
|Faiz koridorunun alt bandı (Yüzde 7,25)
|Katılımcı sayısı: 21
|21 ekonomist
|Değişim beklemiyor
|Faiz koridorunun üst bandı (Yüzde 9,25)
|Katılımcı sayısı: 21
|21 ekonomist
|Değişim beklemiyor
|GLP borç verme faizi(Yüzde 11,75)
|Katılımcı sayısı: 21
|Artırım
|3 ekonomist
|25 baz puan
|3 ekonomist
|50 baz puan
|2 ekonomist
|100 baz puan
|13 ekonomist
|Değişim beklemiyor
-
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı!
-
Sosyal medyada dayınızı etiketleyip banka şifrenizi ele vermeyin!
-
Altının gramı 3 haftanın en düşüğünde
-
Araç sahipleri dikkat! Sigorta şirketlerinin oyununa gelmeyin
-
Bakan açıkladı! Kadın çalışanlar 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz
-
ODTÜ'lü Aslı 3 ayda Türkiye'nin 2. büyük kuşkonmaz üreticisi oldu
-
Kredi kartı aidatından kurtulabilirsiniz! İşte detaylar
-
Avrupa'da skandal! Dev şirketin DEAŞ'a para ödediği ortaya çıktı
-
Bacak bacak üstüne atan diplomat neye uğradığını şaşırdı