Aa Finans "Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi" Sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ankete katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi), borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı) ve marjinal fonlama oranında (faiz koridorunun üst bandı) değişiklik beklemiyor.



AA Finans'ın, TCMB'nin 26 Nisan Çarşamba günü gerçekleştireceği PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Buna göre, ekonomistlerin tamamı yüzde 8 olan politika faiz oranı, yüzde 7,25 olan faiz koridorunun alt bandı ve yüzde 9,25 olan faiz koridorunun üst bandının sabit tutulacağını öngörüyor.



Ankete katılan ekonomistlerin 13'ü yüzde 11 olan geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranının sabit kalacağını, ekonomistlerin 8'i ise 25-75 baz puanlık artış olabileceğini tahmin ediyor.



Mart ayındaki PPK toplantısında politika faizi, faiz koridorun alt ve üst bandı sabit tutulurken, GLP borç verme oranı ise yüzde 11'den yüzde 11,75'e yükseltilmişti.



TCMB takvimine göre, PPK'nın bir sonraki toplantısı 15 Haziran 2017'de yapılacak.



Ekonomistlerin faiz beklentileri şöyle:





Politika faizi (Yüzde 8,00) Katılımcı sayısı: 21 21 ekonomist Değişim beklemiyor Faiz koridorunun alt bandı (Yüzde 7,25) Katılımcı sayısı: 21 21 ekonomist Değişim beklemiyor Faiz koridorunun üst bandı (Yüzde 9,25) Katılımcı sayısı: 21



21 ekonomist Değişim beklemiyor GLP borç verme faizi(Yüzde 11,75) Katılımcı sayısı: 21 Artırım 3 ekonomist 25 baz puan 3 ekonomist 50 baz puan 2 ekonomist 100 baz puan 13 ekonomist Değişim beklemiyor