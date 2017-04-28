Aa Finans'ın Nisan Ayı Enflasyon Beklenti Anketi Sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 1,30 artmasını bekliyor.



AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.





Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,30 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,96 ve en yüksek yüzde 1,95 aralığında yer aldı.





Yıl sonu enflasyon beklentisi 9,47



Ekonomistlerin 2017 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 9,47 oldu. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisinin en düşük yüzde 8,80 ve en yüksek yüzde 10,30 olduğu görüldü. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 8,98 düzeyinde bulunuyordu.



Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,30) göre, bir önceki ay yüzde 11,29 olan yıllık enflasyonun, yüzde 11,86'ya yükseleceği hesaplanıyor.