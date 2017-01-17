Aa'dan İzmir'de Hizmet İçi Eğitim

Anadolu Ajansı Haber Akademisinin, kurum çalışanı muhabirler için düzenlediği "Yazılı Haberler Hizmet İçi Eğitimi-3" programı İzmir'de başladı.



İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonundaki program kapsamında, İzmir Bölge Müdürlüğünde görevli muhabirler, 3 günde toplam 24 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim alacak.



Programa katılanlara pratik bilgiler ile saha deneyimlerinin de aktarılacağı derslerde ilk eğitimi, AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar verdi.



"Haberde Kurgu ve Mantık" başlıklı sunum yapan Sansar, saha deneyimlerini ve haber yazım kurallarıyla ilgili bilgileri muhabirlerle paylaştı.



Eğitim çerçevesinde başmuhabir Ayşe Eda Ünlü Özen, "Haberde Anlam ve İfade", başmuhabir Sibel Kurtoğlu da "İmla ve Yazım Kuralları" konulu ders verecek.