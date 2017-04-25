Aa Bölge Müdürü Baysal, Soma Kaymakamını Ziyaret Etti
Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş'ı makamında ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Baysal, İzmir'de göreve geçen yıl başladığını anımsatarak, "İzmir Bölge Müdürlüğü çok geniş bir alana hitap ediyor. İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli haber masaları ile irtibattayız. Soma bölgede önemli bir yere sahip, bu nedenle Soma'yı ziyaret etmek istedim." dedi.
Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Kaymakam Altıntaş, Baysal'a Soma hakkında bilgi verdi.
Baysal, ziyaretin sounda Kaymakam Altıntaş'a Anadolu Ajansı'nın hazırladığı 2016 yılında öne çıkan haberlerin yer aldığı katalogu hediye etti.