Aa 2016 Yıllığı, Belediye Başkanı Yaman'a Hediye Edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına kayyum olarak atanan Mustafa Yaman'a, Anadolu Ajansı 2016 Yıllığı hediye edildi



Anadolu Ajansı Mardin bürosu çalışanları, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.



AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini ve çok başarılı bulduğunu belirten Yaman, "AA çalışanlarının emeği ile hazırlanan bu yıllık tarihe ışık tutacak bir belge niteliğindedir. Emeği geçen bütün yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz." dedi.



Yaman'a yeni görevinde başarılar dileyen muhabir Nazmi Akyol da daha sonra dünyanın dört bir yanından önemli gelişmelerin yer aldığı AA 2016 yıllığını takdim etti.