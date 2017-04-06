A Milli Kadın Futbol Takımı, Karadağ'ı 3-0 Mağlup Etti

A Milli Kadın Futbol Takımı, Faroe Adaları'nda düzenlenen 2019 Dünya Kupası Ön Eleme Turu D Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 3-0 mağlup etti.



A Milli Kadın Futbol Takımı, 2019 Dünya Kupası Ön Eleme Turu D Grubu'ndaki ilk maçında Torshavn Stadyumu'nda karşılaştığı Karadağ'ı 3-0 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri 15 ve 39. dakikada Ebru Topçu ile 28. dakikada Selen Altıunkulak kaydetti. Ay-yıldızlılarda Melike Pekel 30. dakikada penaltı atışından da yararlanamadı. Türkiye gruptaki ikinci maçını yarın Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL