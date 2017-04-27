A Milli Kadın Basketbol Takımı Aday Kadrosu Açıklandı

ÇEK Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde 16-25 Haziran 2017 tarihleri arasında organize edilecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımının aday kadrosu açıklandı.



Milliler 2 Mayıs Salı günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda toplanarak hazırlıklarına başlarken, A Milli Kadın Takım'ın saat 10: 00'da yapacağı ilk antrenmanın yarım saati basına açık olarak gerçekleştirilecek.



2 Mayıs Salı günü İstanbul'da kampa girecek olan Ay-Yıldızlı ekip, 17 Mayıs Çarşamba günü ise kondisyon çalışmaları için Slovenya'ya gidecek. Slovenya'da üç hazırlık maçı oynayacak olan milliler, yurda döndükten sonra 3-4 Haziran'da Rusya'da iki tane hazırlık maçı oynayacak. A Milli Kadın Takım aday kadrosu, 9 ve 10 Haziran'da Letonya ile iki hazırlık maçı yaptıktan sonra 13 Haziran Salı günü Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere Çek Cumhuriyeti'ne gidecek.



ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ



Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Kadın Takımının son yıllarda önemli başarılara imza attığını belirtirken, "Kadın basketbolunda bu yıl kulüpler düzeyinde önemli başarılar elde ettik. Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda milli takımlar düzeyinde de başarılarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Öncelikli olarak Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanmak ve turnuvaya da en iyi durumda gitmek istiyoruz. Bilyoner.com KBL'de play-off heyecanı devam ettiği için, kulüp maçları devam eden oyuncularımızdan eksik şekilde hazırlıklarımıza başlayacağız. Kulüplerinde sezonu tamamlanan oyuncularımız da bizimle ilerleyen bölümlerde birlikte olacaklar" dedi.



GENÇLERİMİZE İLHAM VERMEK İSTİYORUZ



A Milli Kadın Takım Menajeri Zeynep Gül Ene, Avrupa Şampiyonası öncesi gerçekleştirilecek kamp programıyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, "2017 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı. Basketbolumuz için çok önemli ve heyecanlı bir döneme giriyoruz. Bu takımın formasını giymiş oyuncular, hem kadın basketbolunu hem de ülke basketbolunu her zaman üst seviyeye taşıdılar. 2015 yılında düzenlenen turnuvada millilerimiz, 5.olarak Olimpiyat Elemeleri oynamaya hak kazanmıştı. Her daim başarılarıyla ülkemizi gururlandıran kadın basketbolcularımızın, elde edecekleri başarılarla bir kez daha Türk Basketbolu'nun geleceğine ilham vermeye devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.



EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANMAK VE EN İYİ DERECEYİ ELDE ETMEYİ HEDEFLİYORUZ



A Milli Takım Başantrenörü Ekrem Memnun ise "Aday kadromuza, çekirdek kadromuzu destekleyecek genç, tecrübeli oyuncuları dahil ettik. Hem kadromuzdaki isimlerin hem de kadroya giremeyen diğer arkadaşlarımızın çok değerli isimler olduğunu biliyoruz. Bu yapımızla Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek turnuvaya en iyi şekilde hazırlanmak ve iyi dereceyi elde etmek istiyoruz. Kamp süresince iyi çalışıp, günden güne ilerleyen bir takım olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.



Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Takım aday kadrosu şu şekilde:



Ayşegül Günay, Şaziye İvegin Üner, Lara Sanders (Bellona AGÜ)



Kübra İmren Siyahdemir (Beşiktaş JK)



Tilbe Şenyürek, Elif Emirtekin, Özge Kavurmacıoğlu (Botaş)



Hülya Çoklar (Canik Belediye)



Birsel Vardarlı Demirmen, Tuğçe Canıtez, Esra Ural Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç, Melis Gülcan (Fenerbahçe)



Işıl Alben, Cansu Köksal, Pınar Gezici (Galatasaray)



Safiye Simay Karaman, Merve Aydin (Girne Üniversitesi)



İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi)



Olcay Çakır Turgut, Kuanitra Holingsvorth, Bahar Çağlar (Yakın Doğu Üniversitesi) - İstanbul