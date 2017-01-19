A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı Ufuk Sarıca Çalıştıracak

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü'ne getirilen Ufuk Sarıca, hem milli takımı aynı zamanda da Beşiktaş Sompo Japan'ı çalıştırmaya devam edecek. Sarıca oyunculuk döneminde Koraç Kupası'nı kazanırken, antrenörlük kariyerinde ise Pınar Karşıyaka'yı 28 yıl aradan sonra lig şampiyonu yaptı.



Ergin Ataman'dan boşalan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü'ne Beşiktaş Sompo Japan'ı çalıştıran Ufuk Sarıca getirildi. Sarıca hem milli takımı hem de siyah-beyazlıları çalıştırmaya devam edecek. Ufuk Sarıca, milli takımın Ergin Ataman döneminde yardımcı antrenörlük görevindeydi.



Sarıca, Koraç Kupası kadrosundaydı



Basketbol kariyerine Efes Pilsen'de başlayan Sarıca, Ülkerspor, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka ve Beşiktaş'ta forma giydi. Ufuk Sarıca, oyunculuk döneminde Efes ile birlikte Koraç Kupası'nı kazanırken, 5 kez Türkiye Ligi, 4 kez Türkiye Kupası ve 3 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşadı.



Karşıyaka'ya 28 yıl sonra şampiyonluk yaşattı



Antrenörlük kariyerine 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes ile başlayan Sarıca, daha sonra Pınar Karşıyaka'nın başına geçti. Burada 28 yıl sonra Karşıyaka'ya şampiyonluk sevinci yaşatan Sarıca, 1'er kez de lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. 44 yaşındaki çalıştırıcı aynı zamanda Pınar Karşıyaka ile 2012-2013 sezonunda EuroChallenge'da final oynadı. Sarıca bu sezon başında Beşiktşa Sompo Japan'ı çalıştırmaya başlamıştı. - İSTANBUL