A Milli Basketbol Takımı'nda Sarıca Dönemi (2)

- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun konuşması Ufuk Sarıca'nın imza atması İSTANBUL - A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı Başantrenörlüğü'ne Ufuk Sarıca getirildi.

A Milli Basketbol Takımı'nda Sarıca Dönemi (2)

- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun konuşması
Ufuk Sarıca'nın imza atması İSTANBUL - A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı Başantrenörlüğü'ne Ufuk Sarıca getirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, düzenlediği basın toplantısında, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü'ne Ufuk Sarıca'nın getirildiğini açıkladı. Ufuk Sarıca, Beşiktaş Sompo Japan'deki görevine de devam edecek.

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